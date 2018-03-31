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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: “Bu sefer kazanan taraf biz olacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Bizler bu sefer kazanan taraf olacağız. İttifak da yapsalar, seçimlerde kanunları da değiştirseler istedikleri sonuçları alamayacaklar” dedi.CHP Fatsa İlçe Başkanlığı...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: “Bu sefer kazanan taraf biz olacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Bizler bu sefer kazanan taraf olacağız. İttifak da yapsalar, seçimlerde kanunları da değiştirseler istedikleri sonuçları alamayacaklar” dedi.CHP Fatsa İlçe Başkanlığı...

31 Mart 2018 Cumartesi 17:34
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: “Bu sefer kazanan taraf biz olacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Bizler bu sefer kazanan taraf olacağız. İttifak da yapsalar, seçimlerde kanunları da değiştirseler istedikleri sonuçları alamayacaklar” dedi.

CHP Fatsa İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı ilçede bir düğün salonunda gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantının açılış konuşmasını İlçe Başkanı Onur Çam yaptı. CHP Ordu İl Başkanı Atilla Şahin ise yerel seçim çalışmasına başladıklarını belirterek, bu seçimlerin galibinin kendileri olacağını iddia etti.

Birlik ve beraberlik içinde daha emin adımlarla büyüdüklerini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun da, “Tek örgütlü siyasi yapı biziz. Bizler bu sefer kazanan taraf olacağız. İttifak da yapsalar, seçimlerde kanunları da değiştirseler istedikleri sonuçları alamıyorlar. Toplamda yüzde 46’nın üzerine çıkamıyorlar. Çıkamayacaklar da. Geldikleri sandıkla gidecekler. Çalışmayla, planlamayla ortak bir hareketle yolumuza devam edeceğiz. Türkiye’de hangi sorun varsa bu sorunların çözülmesi için gerekli çözümler CHP’de var. İktidara hazır tek siyasi parti biziz. Tarımda, sanayide, ekonomide, dış politikada çözümlerimiz var. Bu ülkede barışı, kardeşliği bizler getireceğiz. Bu halkın temel birleştirici gücü biziz. Kimsenin yaşam tarzıyla, inancıyla işimiz yok, bizler insanlarımızı seviyor ve ülkemizi yönetmek istiyoruz” diye konuştu.

Toplantıya CHP Ordu eski milletvekilleri, belediye başkanları, ilçelerin parti başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.
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