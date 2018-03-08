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Başkandan kadınlara jest

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, bir araya geldiği belediyede görevli kadın personellerin ve çalışan kadınların ‘8 Mart Dünya Kadınlar Gününü’ kutlayarak, “Kimi zaman evladını kimi zaman babasını kimi zamanda eşini bu...

Başkandan kadınlara jest

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, bir araya geldiği belediyede görevli kadın personellerin ve çalışan kadınların ‘8 Mart Dünya Kadınlar Gününü’ kutlayarak, “Kimi zaman evladını kimi zaman babasını kimi zamanda eşini bu...

08 Mart 2018 Perşembe 17:34
Başkandan kadınlara jest

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, bir araya geldiği belediyede görevli kadın personellerin ve çalışan kadınların ‘8 Mart Dünya Kadınlar Gününü’ kutlayarak, “Kimi zaman evladını kimi zaman babasını kimi zamanda eşini bu ülke için feda etmekte gözünü kırpmayan tüm kadınlarımızın ortaya koyduğu tavrı tebrik ediyorum” dedi.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu Belediyesi Meclis Üyeleri ve kadın birim müdürleri ile birlikte ´8 Mart Dünya Kadınlar Günü´ dolayısıyla belediyede çalışan tüm kadın personellerin ve belediyede işlem yapan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Başkan Tekintaş ve beraberindekiler belediye binasındaki tüm servisleri ziyaret ederek kadın personellere çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Altınordu Belediyesi’ndeki programın ardından Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan tekstil fabrikasına ziyarette bulunan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve eşi Münire Tekintaş’a, AK Parti Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Gözpınar ve Altınordu Belediyesi Meclis Üyeleri eşlik etti. Fabrikanın üretim departmanını gezerek işçilerle buluşan Başkan Tekintaş ve beraberindekiler burada bulunan kadın işçileri tek tek dolaşarak ‘8 Mart Dünya Kadınlar Gününü’ kutladı ve çiçek takdiminde bulundu.

Gerçekleştirilen etkinliklerin ardından bir konuşma yapan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, gözünü kırpmadan vatan için babasını, eşini ve evladını feda eden kadınların büyük bir duruş gösterdiğini söyledi. Emeğini ortaya koyarak çalışan ve dünyayı güzelleştiren kadınların ‘8 Mart Dünya Kadınlar Gününü’ kutlayan Başkan Tekintaş, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması sebebi ile çalışan kadınlarımızla bir araya geldik. Belediyemiz bünyesinde çalışan kadın personellerimiz ve fabrikada emeğini ortaya koyarak çalışan, hem kendi geçimini hem de ailesinin geçimini sağlayan kadınlarımızı kutluyorum. Kimi zaman evladını kimi zaman babasını kimi zamanda eşini bu ülke için feda etmekte gözünü kırpmayan tüm kadınlarımızın ortaya koyduğu bu özel ve anlamlı tavrı canı yürekten tebrik ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine de başsağlığı diliyorum” dedi.
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