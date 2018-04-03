Başkan Yılmaz Fatsa’da projeleri anlattı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Fatsa ilçesinde çalışmaları devam eden ve planlanan projeleri basın mensuplarına düzenlenen gezi programı ile yerinde anlattı.

Programa Cumhuriyet Meydanı ve Yayalaştırma Projelerinin tanıtımı ile başlayan Başkan Enver Yılmaz, “Meydan projemizde 5 adet binaya yaklaşık 15 milyon TL’yi bulan kamulaştırma bedeli ödedik. Fatsa Belediyemizle uyumlu bir şekilde yer altı otopark projesi, çevre düzenlemesi ve projenin karşıda ki Atatürk parkı ile refüj projesinin ihalesini gerçekleştirdik. Müteahhit firma başladı. Bugün itibarıyla hızlı bir şekilde bu projenin hayata geçmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 10,5 milyonu buluyor bu projemiz. Kamulaştırma ve yapım işi için bu meydana Büyükşehir Belediyesi olarak 25 milyona yakın bir meblağı harcamış olduk. Fatsa ilçemizin bu meydanı kazanması ile birlikte Ordu ilimizin en güzel meydanlardan birisi olacaktır. Proje bitim tarihi yıl sonu olarak gözükse de yaz ayanın sonunda müteahhit firmanın bitireceğini söylediler. Eylül ayı sonu itibarıyla meydan projemiz inşallah hayata geçmiş olacak. Meydanda yıkılmayan mevcut bina ile ilgili yasal süreçle ilgili bir süre vardı. Onu bekledik. Bu yüzden biraz bu süre uzadı. Sahil yolu boyunca gerçekleşen bina giydirmelerin aynısı bu projemize de uygulanacak. Tek renk ve tek tip olarak binalar olacak. Ordumuzun en güzel meydanlarından birisi Fatsa ilçemizde olacak” dedi.

Huzurevi Proje ile ilgili de bilgiler aktaran Başkan Yılmaz, “Projemizin yüzde 90’ı bitmek üzere. Fatsa Belediyemizin başladığı, bizim devam ettiğimiz yakın zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza teslim edeceğiz projemizi” diye konuştu.

Yılmaz, şunları söyledi: “Doğalgaz çalışmaları yüzde 40’ı buluyor. Doğalgaz ile endeksli yer altı çalışmalarında paralel eşgüdümlü çalışma içerisindeyiz. Bu yıl doğalgaz çalışmalarında en üst seviyede yoğunlaşacağımız ilçe Fatsa olacak. Doğalgaz bitmeden asfalt ve diğer çalışmaları maalesef yapamıyoruz. Trafiğe kapatılacak caddelerle birlikte üst yapı çalışmalarının bitmesi ile zirveyi yaşayan bir ilçe olacak. Tabii kısmen sıkıntılar oluyor fakat en kısa zamanda bu sıkıntılar çözümlenecek. Ordu ilimizde 95 bin evin önüne doğalgaz getirilirken abone sayısı 65 bin civarındadır. Fatsa son baharla birlikte kendisini gösterecek sahil düzenlemesi ile çok güzel bir ilçemiz olacak” şeklinde konuştu.