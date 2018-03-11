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Ankara’da 3. Ünyeliler Buluşması

Ünye Belediyesinin desteği ile Ankara Ünyeliler Derneği tarafından 3. Ankara Ünyeliler Buluşması düzenlendi.Ankara Hilton Garden Otel’de gerçekleştirilen program, Devlet Klasik Türk Müziği sanatçılarının söylediği Kur’an-ı Kerim tilaveti...

Ankara’da 3. Ünyeliler Buluşması

Ünye Belediyesinin desteği ile Ankara Ünyeliler Derneği tarafından 3. Ankara Ünyeliler Buluşması düzenlendi.Ankara Hilton Garden Otel’de gerçekleştirilen program, Devlet Klasik Türk Müziği sanatçılarının söylediği Kur’an-ı Kerim tilaveti...

11 Mart 2018 Pazar 18:19
Ankara’da 3. Ünyeliler Buluşması

Ünye Belediyesinin desteği ile Ankara Ünyeliler Derneği tarafından 3. Ankara Ünyeliler Buluşması düzenlendi.

Ankara Hilton Garden Otel’de gerçekleştirilen program, Devlet Klasik Türk Müziği sanatçılarının söylediği Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda konuşan Ankara Ünyeliler Derneği Başkanı İsa Korkmaz,”Derneğimiz Ankara’da ve diğer yerlerde yaşayan Ünyelileri bir sofrada toplamak ve Ünye’nin sosyal ve kültürel yaşatılmasını sağlamak aracıyla kurulmuştur.Bu kapsamda memleketine uzakta yaşayan hemşerilerimizi dayanışma ve istişare içerisinde bu güne özel olarak toplandık.Memleketine uzak hemşerilerimizle beraber olmak, sorunları çözmek onlarla özlem gidermek amacıyla her yıl olduğu gibi bu günde Ankara Ünyeliler Buluşmasını gerçekleştirdik" dedi.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar’ın projelerinin anlatıldığı yemekte, Üniversite Yerleşkesi, Saray Hamamı, Kültür Yolu Projesi, Tabakhane Deresi, Minibüs Garajı, Organize Sanayi Bölgesi’nin 4 yıllık hizmetler arasında olduğu belirtildi. Belediye Başkanı Çamyar, ”Bu sizlerle üçüncüsünü düzenlediğimiz Ankara Ünyeliler Buluşması’nı gerçekleştiriyoruz. Sizlerle beraber her yıl gerçekleştirilen bu birlikteliğe katkı ve destek vermeye hazırız. Bizler Ünye’yi hizmete başladığımız 2014 yılından itibaren cazibe merkezine getirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Program sonunda Karadeniz dernekleri başkanları, Ünye Belediyesi Başkanı Çamyar’a plaket takdim etti. Programa ayrıca AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Durmuş Zor, dernek üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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