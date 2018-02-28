Altınordu’da çöp reformu

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, çöpün sebebiyet verdiği kötü koku ve pisliği ortadan kaldırmaya imkan sağlayan ve daha ekonomik olan yeraltı çöp konteyner sisteminde 90 adet konteynerin kurulumunu gerçekleştirdiklerini belirterek temizlikte reform niteliğinde çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Temiz ve modern bir çevre parolası ile çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi halk sağlığını korumak, çevreyi temiz tutmak, pis koku ve görüntü kirliliğini engellemek amacıyla hayata geçirdiği çöp konteynerlerinin yeraltına alınması çalışmalarında 90 adet yeraltı çöp konteynerinin kurulumunu tamamlayarak temizlikte önemli bir değişime imza attı.

Trafik yoğunluğunu azaltacak, amortisman ve mazot giderlerinde tasarruf sağlayacak olan proje kapsamında Altınordu genelinde kurulacak olan 125 adet çöp konteynerinin 90’ı yerleştirilerek hizmete sunuldu. Yeraltı çöp konteynerleri aynı zamanda çöp atmak isteyen engellilere de büyük kolaylık sağladı. Kurulan sistem ile 5 adet yer üstü çöp konteynerinin yaptığı işlemi tek bir yeraltı konteyneri yapmaya başlarken bu durumun ekonomiye de katkı sunması sağlandı. Tüm bu çalışmaların yanı sıra ilçe genelinde 200 adet yer üstü konteyneri de çöplerin toplanması için uygun alanlara yerleştirildi.

Altınordu Belediyesi tarafından 2017 yılında hazırlanarak hizmet vermeye başlayan yeraltı çöp konteyner sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, sistemin birçok alanda ve ilçenin temizliğinde büyük kolaylık sağladığını söyledi. İlçe genelinde 90 adet yeraltı çöp konteynerinin hizmet sunulduğunu, çalışmaların tamamlanması ile toplam 125 adet konteynerin hizmet vereceğini aktaran Başkan Tekintaş, “2017 yılında hayata geçirdiğimiz yeraltı çöp konteyner sisteminde Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Toplamda 125 adet yeraltı çöp konteynerinin kurulacağı Altınordu ilçemizde şuana kadar 90 adet konteynerin kurulumunu yaparak hizmete açtık ve özel hazırlanan araçlarla çöp toplama işlemini gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra büyük ebatlarda 200 adet yer üstü çöp konteynerini de ilçe genelinde uygun alanlara yerleştirerek şehir içindeki yoğun çöp toplama araç trafiğini de ortadan kaldırmış olacağız. Hedefimiz daha az masrafla daha temiz ve özel bir şehir oluşturabilmek. Bu hizmetlerle vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler bizi çok mutlu ediyor. Temizlik çalışmalarında çevre il ve ilçelere baktığımızda en mükemmel ve en özel noktadayız” dedi.