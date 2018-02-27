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AK Parti Korgan 6. Olağan Kongresi

AK Parti Korgan İlçe Başkanlığı’na Eyüp Karabayrak yeniden seçildi.AK Parti Korgan İlçe Başkanlığı 6.Olağan Kongresi yapıldı. Kongre Divan Başkanlığını İl Başkan Yardımcısı İsmail Kırca, Divan Başkan Yardımcılığını İl...

AK Parti Korgan 6. Olağan Kongresi

AK Parti Korgan İlçe Başkanlığı’na Eyüp Karabayrak yeniden seçildi.AK Parti Korgan İlçe Başkanlığı 6.Olağan Kongresi yapıldı. Kongre Divan Başkanlığını İl Başkan Yardımcısı İsmail Kırca, Divan Başkan Yardımcılığını İl...

27 Şubat 2018 Salı 19:16
AK Parti Korgan 6. Olağan Kongresi

AK Parti Korgan İlçe Başkanlığı’na Eyüp Karabayrak yeniden seçildi.

AK Parti Korgan İlçe Başkanlığı 6.Olağan Kongresi yapıldı. Kongre Divan Başkanlığını İl Başkan Yardımcısı İsmail Kırca, Divan Başkan Yardımcılığını İl Başkan Yardımcısı Bilal Azaklı, Katip Üyelik görevlerini ise İl Başkan Yardımcısı Fatih Titiz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Topçu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Bozkurt’un yaptığı kongrede divana iki liste sunuldu. Mevcut ilçe başkanı Eyüp Karabayrak’ın listesi kabul edilirken, Adem Çimiç’in listesi parti kongre yönetmeliğinin 4. bölüm 6 maddesine göre ‘Divana başkanlık adayı için müracaat edenlerin delege tam sayısının en az yüzde 5‘inin imzası ile yapılır’ hükmünü yerine getirmemesi sebebiyle oy birliği ile reddedildi.

Yapılan seçimde AK Parti Korgan İlçe Başkanı Eyüp Karabayrak yeniden ilçe başkanı seçildi. Buna göre Eyüp Karabayrak başkanlığındaki yönetim kurulu Asım Açıcı, Çoşgun Yılmazlı, Erdal Üçkuş, Elvan Var, Hakkı Çimiç, Hamza Şahin, Hidayet Birtek, İbrahim Ballıoğlu, İdris İşleme, Sezayi Yaldız, Orhan Toker, Süleyman Koşum, Veysel Çağlan, Yakup Güven’den oluştu.

Kongreye AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, çevre İlçe Belediye Başkanları, delegeler ve çok sayıda partili katıldı.
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