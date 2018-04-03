Niğde’de sınav haftasında çorbalar belediyeden

Niğde Belediyesi tarafından Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde sınav haftası dolayısıyla öğrencilere ücretsiz olarak sıcak çorba ikram ediliyor.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan 7’den 70’e tüm hemşehrilerinin ihtiyaçları noktasında takdir edilecek hizmetlere imza atıyor. Sosyal belediyecilik örneği teşkil eden bir belediyecilik kavramıyla çalışan Başkan Özkan çoluk çocuk, genç yaşlı toplumun her kesimini düşünerek örnek çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Rifat Özkan Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerine sınav haftasında ücretsiz çorba ikram edilmesini sağlıyor.

Başkan Özkan, sınav haftası boyunca 19.00-20.00 saatleri arasında Sabiha Şahenk Kütüphanesi önünden öğrencilere ücretsiz olarak sıcak çorba ikramında bulunulduğunu söyleyerek tüm öğrencilere sınavlarında başarılar diledi.