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Niğde’de Okuma Seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan’ın bir TV programı ile başlattığı “Okuryazarlık Seferberliği “ Niğde’de başlatıldı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan “Okuryazarlık Seferberliği “...

Niğde’de Okuma Seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan’ın bir TV programı ile başlattığı “Okuryazarlık Seferberliği “ Niğde’de başlatıldı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan “Okuryazarlık Seferberliği “...

16 Şubat 2018 Cuma 17:07
Niğde’de Okuma Seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan’ın bir TV programı ile başlattığı “Okuryazarlık Seferberliği “ Niğde’de başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan “Okuryazarlık Seferberliği “ İl Yürütme Kurulu Üyeleri toplantısı Niğde Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Niğde’nin okuryazarlık durumu ve gerçekleştirilmesi planlana “Okuryazarlık Seferberliği “ konusu masaya yatırıldı. Seferberliğin sonuçlarının daha verimli olabilmesi için alınması gereken tedbirler ve eylem planı üzerinde görüş alışverişinin de gerçekleştiği toplantı sonunda bu konu ile alakalı olarak İlin tüm imkanlarının seferber edileceği ve en iyi başarı için her kesimle bağlantı sağlanacağı vurgulandı.

Toplantıda Konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde’nin okuryazarlık ile ilgili istatistiki bilgilerinin bu seferberlikten sonra daha iyi bir noktaya taşınması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı “Okuryazarlık Seferberliği “ ile ilgili her türlü gayret ve çabanın gösterileceğini söyledi. Vali Şimşek yaptığı açıklamasında;“ Tüm imkanları zorlayarak, top yekûn bir çalışma ile toplumun tüm kesimlerini harekete geçirerek kampanyayı başlatalım. Zaten yol haritamız belli. Kaymakamlarımız da ilçelerinde bu toplantıları gerçekleştirsinler. Herkes ne yapacağını biliyor. Önemli olan toplumun her kesimin bu işe katılması ve bu işe sahip çıkması. İnşallah kampanyanın sonunda çok güzel neticeler elde edeceğiz “ dedi.

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar’da Niğde’deki okuryazarlık durumu ve kampanyanın yol haritasını açıkladı.

Gerçekleştirilen sunumda Niğde’de ki okuryazarlık durumu sayılarla da katılımcılara gösterildi. İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar’da yaptığı konuşmasında,” Bu kampanyanın başarıya ulaşması her hangi bir yerde bir kişi bile bu konuda talep de bulunsun, bir kişi için de kurs açabiliriz. Bu konuda gerekli tüm hazırlıkları yaptık. Köylerimizde, kasabalarımızda bu konu ile ilgili olarak muhtar, imam, okul müdürü gibi kişilerden küçük komiteler oluşturduk. Bu kişiler bulundukları yerlerde okuma yazma bilmeyenlerin tespiti ve bu seferberliği katılmaları konusunda bizlerle diyalog içerisinde olacaklar. Milli Eğitim olarak “Okuryazarlık Seferberliği “ nin başarılı olması için her türlü altyapımız hazır” dedi.

Toplantıda komite üyelerinin öneri ve görüşleri dinlendi. Komite ayda bir kez toplanacak. Bir sonraki toplantıda ise başlatılan “Okuryazarlık Seferberliği “nin Niğde’de seyri ve sürecin en iyi şekilde işlemesi konusu ele alınacak.
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