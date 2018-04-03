Niğde’de Marka Kent Toplantısı

Niğde Valiliği tarafından Niğde’nin tanıtımına yönelik olarak hazırlanan “Marka Kent Niğde” projesinin tanıtımı yapıldı.

Ahiler Kalkınma Ajansı Destekli “Marka Kent Niğde” projesiyle kentin hangi yönlerde öne çıkacağı tespit edilecek.

Projenin başladığını duyuran Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, “Niğde’yi markalaştırarak bilinirliğinin artmasını, orta vadede de turizm ve kültür kenti olmasını istiyoruz”dedi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen tanıtımda Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Marka Kent Niğde Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Başaran Öztürk ve basın mensupları katıldı.

Şimşek projeyle ilgili yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Niğde, il genelinde ağırlıklı olarak tarım sektörü üzerine, merkez ilçede de kısmen hizmetler sektörü üzerine kurulu bir ekonomiye sahip bir şehir. Biz bu ikiliye yeni bir aktörü daha dahil etmek için bu yola çıktık. Niğde’yi markalaştırarak bilinirliğinin artmasını, orta vadede de turizm ve kültür kenti olmasını istiyoruz. Tarihi ve kültürel değerler ile doğaya zarar vermeden marka kent olmayı amaçlıyoruz. Marka olgusu ilk olarak ürünlerde ve firmalarda ortaya çıkmış bir kavramdır. Gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde marka olmuş ürünler ve firmalar incelendiğinde onların marka olana kadar orta ve uzun vadede de çok çaba sarf ettiklerini ve sabır gösterdiklerini görmekteyiz. Günümüz dünyasında şehirlerin farklılıklarını öne çıkarıp diğer şehirlerden farklılaştırarak marka olmasını sağlamak firmalar kadar şehirler içinde önemlidir. Bir şehrin marka olması; kentin cazibe merkezi olmasını sağlayarak, daha çok ziyaretçi ve yatırımcı gelmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte markalaşma ve marka kent olma yolculuğu; uzun soluklu, sabır isteyen, iyi bir gelişme ve pazarlama planı çevresinde şekillenen ve kentteki herkesin tek yürek olmasını gerektiren stratejik bir süreçtir. Bir şehrin markalaşabilmesi için olmazsa olmaz koşullardan birisi de ilin farklı dinamikleri arasındaki uyumlu ve ahenkli birlikteliğin ve yönetişim kültürünün yerleşik olmasıdır. Niğde, marka kent olma yolunda önemli bir potansiyele sahip bulunmaktadır. 9000 yıllık geçmişi, Antik dönem ve İslam Medeniyeti eserlerini bünyesinde barındırması sebebiyle farklı kitlelere ve inançlara hitap edebilme olanağı sağlayan tarihi ve kültürel miras Niğde’ye marka kent olma konusunda büyük olanaklar sunmaktadır.

Dağcıların mabedi Demirkazık Bölgesi

Dağ turizmi ve Çiftehan Kaplıcaları Sağlık turizmi konusunda büyük ilgi gördüğünü ifade eden Şimşek,; “Türk dağcılığının mabedi sayılan Demirkazık Bölgesi, dağcılık faaliyetleri açısından Dünya’da ve Türkiye’de tanınan bir bölgedir. Bu bölge, dağcılık sporları açısından son derece önemli olup, çok sayıda yerli ve tabancı dağcı tırmanış ve trekking için Demirkazık Bölgesi’ni tercih etmektedir. Çukurova Bölgesi’nden ilimize kolay ve hızlı ulaşım olanakları sebebiyle yayla turizmi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Çiftehan kaplıcaları sebebiyle de sağlık turizmi açısından avantajlı durumdadır. Ayrıca son yılların trendi olan organik gıdalara Niğde’de kolay ve ucuz olarak ulaşılmaktadır. Belirtmiş olduğum gerekçeler sebebiyle Niğde’nin marka kent olması için pek çok artıları bulunmaktadır. Marka değeri oluşturacak artıların ortaya konulup, konunun Niğde’nin ve Türkiye’nin gündemine taşınması gerekiyor. Bu konuda siz basın mensuplarına çok önemli görev ve sorumluluk düşüyor. Her birinizin bu projenin yılmaz bir neferi olacağına eminim” diye konuştu.

Marka Kent Niğde Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Başaran Öztürk ise: “Şirketlerin markalaşması kadar kentlerin markalaşması da son derecede önemlidir. Bu projedeki amacımız Niğde’nin tarihi turistlik kültürel ve doğal güzelliklerini değerlendirerek Niğde’yi ülke ve dünya gündeminde daha iyi tanıda bilmek ve Niğde’nin değerlerini avantaja dönüştürerek ve benzer kentleri taklit etmeden kendi öncelikleri ile Niğde’yi bir marka kent yapmayı amaçladık” şeklinde konuştu.

Proje kapsamında ‘Arama Konferansı’ gerçekleşecek