Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118267
ALTIN
165.198
DOLAR
3.8632
STERLİN
5.4085
EURO
4.7826

Niğde’de FETÖ’den 4 kişiye hapis cezası

Niğde’de FETÖ/PDY üyeliği konusunda tutuklu 2, tutuksuz 16 olmak üzere toplam 18 sanığın yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada 4 karar çıktı.

Niğde’de FETÖ’den 4 kişiye hapis cezası

Niğde’de FETÖ/PDY üyeliği konusunda tutuklu 2, tutuksuz 16 olmak üzere toplam 18 sanığın yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada 4 karar çıktı.

13 Mart 2018 Salı 16:05
Niğde’de FETÖ’den 4 kişiye hapis cezası

Niğde’de FETÖ/PDY üyeliği konusunda tutuklu 2, tutuksuz 16 olmak üzere toplam 18 sanığın yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada 4 karar çıktı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmalara tutuklu sanıklar İ.Ö., Y.A., tutuksuz sanıklar E.K., G.S., N.D., M.D., M.E.Ö., İ.E., Ö.K., M.A., A.K., M.K., A.B., A.E., B.B., R.Y., G.Y., K.A. ile avukatları katıldı. Önceki savunmalarını tekrarladıklarını belirten sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan A.E.Ö.’ye 7 yıl 6 ay hapis cezası, M.A.’ya 6 yıl 3 ay hapis cezası, M.K.’ya 6 yıl 3 ay hapis cezası,. A.B.’ye ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen;
AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen;
Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan Kadınlar Günü Kutlaması
Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan Kadınlar Günü Kutlaması
Niğde’de Okuma Seferberliği
Niğde’de Okuma Seferberliği

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim