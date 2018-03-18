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Niğde’de 18 Mart Çanakkale Zaferi Etkinlikleri

Niğde’de, Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümü ve Şehitler Günü nedeniyle anma töreni düzenlendi.Niğde Şehitliğinde yapılan törene Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Rifat Özkan...

Niğde’de 18 Mart Çanakkale Zaferi Etkinlikleri

Niğde’de, Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümü ve Şehitler Günü nedeniyle anma töreni düzenlendi.Niğde Şehitliğinde yapılan törene Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Rifat Özkan...

18 Mart 2018 Pazar 12:48
Niğde’de 18 Mart Çanakkale Zaferi Etkinlikleri

Niğde’de, Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümü ve Şehitler Günü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Niğde Şehitliğinde yapılan törene Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Rifat Özkan ve çok sayıda şehit ailesi katıldı. Şehitlik Anıtına çelenk konularak saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan kutlamalarda Kendirli Camii İmamı Kazım Yalçın Kuran-I Kerim okudu. Niğde İl Jandarma Komutanlığına bağlı tören birliği saygı atışı yaptı. Şehit çocukları şiirler okudu.

Törende konuşan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, ‘‘Çanakkale Savaşı tüm dünyaya savaş ahlakının ve hukukunun öğretildiği müstesna bir mekteptir. Milletimiz varlığına kast eden hayasız akınlar karşısında unutulmayacak bir insanlık dersi vermiştir. Allah Allah nidalarıyla cepheye koşan Mehmetçik yaralı düşen düşmanını sırtında taşıyarak kendi suyundan yüce bir merhamet sergilemiştir. Baş Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürekleri vatan sevdası kalpleri iman sevdasıyla topraklarımızda gözü olanlara göstermiştir. 18 Mart 191’de Çanakkale’nin geçilmeyeceğini göstermişlerdir. Niğde’den vatan hainlerine sesleniyoruz, doğuda hendek kazan hainler, yollara bomba döşeyenler, 15 Temmuz’da darbe yapmaya kalkışan münafıklar, gezi kalkışması yapan serseriler bizi karşınızda milli ruh taşıyan milleti göreceksiniz’’dedi.

Tören şehit mezarları gezilerek karanfil bırakıldıktan sonra Kültür Merkezinde devam etti.

Şehit Ömer Halisdemir Unutulmadı

Niğde Gençlik Merkezleri de KYK’da kalan öğrencilerle birlikte 15 Temmuz Darbe girişiminde büyük kahramanlık göstererek şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir’i kabri başında ziyaret etti. Öğrenciler Halisdemir’in kabrine su dökerek dualar etti.
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