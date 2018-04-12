Niğde MUSİAD’da görev değişimi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Niğde Şube Başkanlığı’nda başkanlık görevini bırakan Şerafettin Ayduğan’nın yerine Mücahit Umucu getirildi.

Dernek Şubesi’nde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan yeni Başkan Mücahit Umucu; “Niğde MÜSİAD’ımızın çıtayı yükselterek yoluna devam etmesi adına başkanlık temsiline atanmış bulunmaktayım” dedi. Umucu; “Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kişilerin ve kurumların, ülkemizin ve toplumumuzun, bölgemizin ve dünyanın sosyal ve kültürel, siyasal ve ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan bir “Gelişim - Diyalog - İşbirliği - Güçbirliği Platformu”dur. Gelecekteki hizmetleri, geçmişindeki sermayesinin üzerine bina edilecek olan Niğde MÜSİAD’ımızın çıtayı yükselterek yoluna devam etmesi adına başkanlık temsiline atanmış bulunmaktayım. Bu kutlu yolda acıyı bal edecek, zoru mümkün hale getirecek değerli çalışma arkadaşlarımla önce memleketimiz Niğde’ye, arkasından ülkemize ve bütün insanlığa imar ve inşa faaliyetlerine devam edeceğiz. Bu vesile ile görevi devraldığım bir önceki dönem başkanımız Sayın Şerafettin Ayduğan Bey’e ve şahsında yönetiminde yeralmış kardeşlerimize değerli hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yeni Başkan Mücahit Umucu, yaptığı hizmetlerden dolayı Şerafettin Ayduğan’a plaket verdi.