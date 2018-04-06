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Niğde Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere patates dağıttı

Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi 200 aileye 4 bin kilogram patates dağıtımı gerçekleştirdi.Sosyal belediyecilikte örnek çalışmalara imza atan Niğde Belediyesi, hayırseverlerle ihtiyaç sahibi vatandaşları...

Niğde Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere patates dağıttı

Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi 200 aileye 4 bin kilogram patates dağıtımı gerçekleştirdi.Sosyal belediyecilikte örnek çalışmalara imza atan Niğde Belediyesi, hayırseverlerle ihtiyaç sahibi vatandaşları...

06 Nisan 2018 Cuma 14:16
Niğde Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere patates dağıttı

Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi 200 aileye 4 bin kilogram patates dağıtımı gerçekleştirdi.

Sosyal belediyecilikte örnek çalışmalara imza atan Niğde Belediyesi, hayırseverlerle ihtiyaç sahibi vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. 4 bin kilogram patates, Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Bedesten’ de faaliyet gösteren Gönül Kapısı markette ihtiyaç sahibi 200 aileye dağıtıldı. Vatandaşla her zaman samimi diyaloglar kuran Belediye Başkanı Rifat Özkan patates dağıtımına da bizzat kendisi katıldı. Niğde Belediyesi hafta sonu da Suriyeli mazlumlar için 3 tır ihtiyaç malzemesi yardımında bulundu.

Vatandaşın her ihtiyacında her sorununda yanlarında olduklarını dile getiren Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Günümüzde geldiğimiz nokta itibariyle belediyeciliğin temelini artık sosyal belediyecilik oluşturuyor. Bizde hizmetlerimizi bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Vatandaş odaklı çalışıyor, hemşerilerimizin ihtiyaçlarını gideriyor, fikirlerini önemsiyoruz” dedi.
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