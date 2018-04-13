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Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan Miraç Kandili Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Belediye Başkanı Özkan; “Üç ayların başlangıcında idrak ettiğimiz Regaip Kandili’nin ardından feyiz ve bereketin arttığı bir başka mübarek gece olan...

Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan Miraç Kandili Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Belediye Başkanı Özkan; “Üç ayların başlangıcında idrak ettiğimiz Regaip Kandili’nin ardından feyiz ve bereketin arttığı bir başka mübarek gece olan...

13 Nisan 2018 Cuma 15:38
Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan Miraç Kandili Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Belediye Başkanı Özkan; “Üç ayların başlangıcında idrak ettiğimiz Regaip Kandili’nin ardından feyiz ve bereketin arttığı bir başka mübarek gece olan Miraç Kandiline erişmenin sevinç ve mutluluğunu da hep birlikte yaşıyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) göğe yükseldiği gün olarak kabul edilen Miraç gecesi; bir anlamda bedenin ruha, ruhun sahibine yükselişini ifade eder. Miraç, Müslümanların imanlarını pekiştirir ve kardeşlik şuurunu artırır. Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede Yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret dilemek kurtuluşumuza vesile olacaktır. Miraç aynı zamanda mübarek Ramazan ayının da müjdecisi olarak bize feyiz ve bereket getirmektedir. Bu vesileyle, tüm dünya Müslümanlarının huzur ve refah içinde yaşamaları dileklerimle, bu mübarek gecenin başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim” dedi.
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