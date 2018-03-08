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Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan Kadınlar Günü Kutlaması

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle belediye personeline ve il genelindeki kadınlara karanfil dağıtarak tüm kadınların gününü kutladı.Belediye Başkanı Özkan rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında her...

Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan Kadınlar Günü Kutlaması

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle belediye personeline ve il genelindeki kadınlara karanfil dağıtarak tüm kadınların gününü kutladı.Belediye Başkanı Özkan rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında her...

08 Mart 2018 Perşembe 17:00
Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan Kadınlar Günü Kutlaması

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle belediye personeline ve il genelindeki kadınlara karanfil dağıtarak tüm kadınların gününü kutladı.

Belediye Başkanı Özkan rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında her anlamda vatandaşın yanında oluyor. Başkan Özkan yoğun çalışma temposuna rağmen belediyenin tüm birimlerini gezerek çalışanlara çiçeklerini bizzat kendisi verdi. Belediye Başkanı Özkan bayan personelleri çalışmalarından dolayı teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Kadın Anne’dir. Kadın Sır’dır. Kadın Aile’dir. Kadın Kız çocuğudur. Kadın zenginliktir. Kadın iffettir. Kadın Cennet’tir. Kadın Cehennem kilididir. Kadın sırat köprüsünde yol arkadaşıdır. Kadın sığınılan limandır. Tüm Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.
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