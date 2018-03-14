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Niğde Belediye Başkanı Özkan halkla içiçe

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan belediye çalışmalarının ve esnaf ziyaretlerinin yanı sıra mahalle ziyaretleri de yaparak vatandaşlarla bir araya geliyor.Sosyal belediyeciliği ilke edinen Belediye Başkanı Rifat Özkan vatandaşla buluşmaya...

Niğde Belediye Başkanı Özkan halkla içiçe

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan belediye çalışmalarının ve esnaf ziyaretlerinin yanı sıra mahalle ziyaretleri de yaparak vatandaşlarla bir araya geliyor.Sosyal belediyeciliği ilke edinen Belediye Başkanı Rifat Özkan vatandaşla buluşmaya...

14 Mart 2018 Çarşamba 15:10
Niğde Belediye Başkanı Özkan halkla içiçe

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan belediye çalışmalarının ve esnaf ziyaretlerinin yanı sıra mahalle ziyaretleri de yaparak vatandaşlarla bir araya geliyor.

Sosyal belediyeciliği ilke edinen Belediye Başkanı Rifat Özkan vatandaşla buluşmaya onların talep ve isteklerini dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Özkan Özbelde Mevkii’ne giderek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Özkan’ın vatandaşları ziyaretine Muhtarlar Dernek Başkanı ve Aşağı Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Bahtiyar Yamaner de eşlik etti. Özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Belediye Başkanı Rifat Özkan çocuklara şeker ikram ederek onlarına eşlik etti.

Her zaman halkla iç içe olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Rifat Özkan, “Vatandaşımızın talep ve istekleri bizim için çok önemli. Niğdeli hemşehrilerimizle şehrimizi birlikte yöneteceğiz” dedi.
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