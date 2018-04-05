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‘Marka Kent Niğde’ projesi toplantısı yapıldı

Niğde’nin orta ve uzun vadede geleceğini güvence altına almak; Türkiye’de ve dünyada tanınırlığını artırmak üzere hayata geçirilen “Marka Kent Niğde” projesinin startı Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında düzenlenen arama...

‘Marka Kent Niğde’ projesi toplantısı yapıldı

Niğde’nin orta ve uzun vadede geleceğini güvence altına almak; Türkiye’de ve dünyada tanınırlığını artırmak üzere hayata geçirilen “Marka Kent Niğde” projesinin startı Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında düzenlenen arama...

05 Nisan 2018 Perşembe 14:18
‘Marka Kent Niğde’ projesi toplantısı yapıldı

Niğde’nin orta ve uzun vadede geleceğini güvence altına almak; Türkiye’de ve dünyada tanınırlığını artırmak üzere hayata geçirilen “Marka Kent Niğde” projesinin startı Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında düzenlenen arama konferansı ile verildi.

Niğde Valiliği ve Niğde Ömer Halisdemir üniversitesi işbirliğinde koordine edilen ve Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından finansal destek sağlanan projenin ilk etabında STK’lar, Kent Gönüllüleri ve Basın Mensupları ile düzenlenen arama konferansında Niğde’nin gelişimindeki eksik yönler, tanıtımı, ekonomik durumu gibi birçok konu başlığı altında anketler düzenlendi.

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı arama konferansı öncesi açılış konuşması yapan Vali Şimşek, Marka Kent Niğde projesinin Niğde’nin vizyonunu belirleyeceğini vurgulayarak Niğde’de ve farklı illerde ikamet eden tüm Niğdelilerden projeye destek çıkmalarını istedi.

Şimşek konuşmasının devamında ifadelere yer verdi; “Bu projeden maksat Niğde’nin Marka olabilecek değerlerini belirlemek ve bu değerler üzerinden Niğde’nin Markalaşma sürecini başlatmaktır. Nihai hedef ise şehrimizin marka kimliğini belirleyerek Niğde’yi marka bir şehir yapmaktır. Bu projede sizlerin fikirlerini çok önemsiyoruz ve değer veriyoruz. Çünkü sizler bu kentin enerji hücrelerisiniz, bu kentin renklerisiniz. Ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalı olan ilimiz Niğde, sanayisinin ve hizmetler sektörünün de gelişmekte olduğu bir şehir. Biz bu ikiliye yeni bir aktörü daha dahil etmek için bu yola çıktık. Niğde’yi markalaştırarak bilinirliğinin artmasını, orta vadede de turizm ve kültür kenti olmasını istiyoruz. Tarihi ve kültürel değerler ile doğaya zarar vermeden marka kent olmayı amaçlıyoruz. Marka olgusu ilk olarak ürünlerde ve firmalarda ortaya çıkmış bir kavramdır. Gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde marka olmuş ürünler ve firmalar incelendiğinde onların marka olana kadar orta ve uzun vadede de çok çaba sarf ettiklerini ve sabır gösterdiklerini görmekteyiz. Günümüz dünyasında şehirlerin farklılıklarını öne çıkarıp diğer şehirlerden farklılaştırarak marka olmasını sağlamak firmalar kadar şehirler içinde önemlidir. Bir şehrin marka olması; kentin cazibe merkezi olmasını sağlayarak, daha çok ziyaretçi ve yatırımcı gelmesini sağlamaktadır”diye konuştu.
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