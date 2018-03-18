Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş toprağa verildi

NİĞDE (İHA) – Ankara’da trafik kazasında hayatını kaybeden İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Jandarma Çavuş Selçuk Maden, Niğde’de toprağa verildi.

Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Vali Yardımcısı Cemil Kılıç, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Jandarma Çavuş Selçuk Maden, dün otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Maden için İlk tören görev yaptığı Ankara İl Jandarma Komutanlığında yapıldı. Burada yapılan törenin ardından Maden’in naaşı Çiftlik ilçesine getirildi. Çiftlik ilçesinde düzenlenen askeri törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.