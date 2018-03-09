Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116915
ALTIN
162.237
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2852
EURO
4.6962

AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen;

AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, düzenlediği basın toplantısında çiftçilere mazot ve gübre desteklerinin ödemelerinim başladığını söyledi.Niğde ve ilçelerinde toplamda 13 bin 864 çiftçinin mazot ve gübre desteğinden faydalanacak.Milletvekili...

AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen;

AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, düzenlediği basın toplantısında çiftçilere mazot ve gübre desteklerinin ödemelerinim başladığını söyledi.Niğde ve ilçelerinde toplamda 13 bin 864 çiftçinin mazot ve gübre desteğinden faydalanacak.Milletvekili...

09 Mart 2018 Cuma 13:32
AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen;

AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, düzenlediği basın toplantısında çiftçilere mazot ve gübre desteklerinin ödemelerinim başladığını söyledi.

Niğde ve ilçelerinde toplamda 13 bin 864 çiftçinin mazot ve gübre desteğinden faydalanacak.

Milletvekili Özegen Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde yaptığı açıklamada: “Niğde’ye 17 milyon 679 bin mazot ve gübre desteği için ödenek aktarıldı. Niğde’mizde çiftçilikle uğraşan 13 bin 864 mazot ve gübre desteği almaya başlayacak. Buda baharla birlikte ekim dikimde çiftçilerimiz için bir can suyu oluşturmak anlamında önemlidir” dedi.

Patates üreticiyi 1 yıl vezir 5 yıl rezil eder

Patateste arz talebinin az olmasından dolayı çiftçi mağdur olduğunu ifade eden Özegen şunları söyledi: “Özellikle bu yıl patates üreticilerimizin içinde bulunduğu arz fazlasından dolayı patatesteki fiyatların düşük olması ve talebin az olması oldukça patates tarımı yapan çiftçilerimiz zor durumda bırakmıştır. Geçtiğimiz yıl yaptığımız girişim ve çabalarla Türkiye’de arz açığı olan ürünlere hükümetimiz destekler açıkladı. Hepimizin bildiği bir şey var patates arz açığı olan bir ürün değil tam tersine her yıl arz fazlası olan bir ürün. Yani patates üreticiyi 1 yıl vezir 5 yıl rezil ediyor. Patates artık Türkiye’nin yaklaşık 70 ilinde üretile bilen bir ürün olduğu için maalesef arz fazlası olan bir ürün ancak biz Niğde ve Nevşehir bölgesinde yarım asırı geçen sürede ekildiğini, diğer havzalarda patates ekiminin desteklenmemesi gerektiğini, bu havzada patates üretiminin çitçilerimiz bütün ekipmanlarıyla bu alanda yatırım yaptığını bunu ise milli bir servet olduğunu ifade ederek her platformda patates ile ilgili konuyu gündemde tutmaya çalıştık. Sayın Başbakanımız, tarım ve maliye bakanımızla görüşmemiz sonucunda arz fazlası olmasına rağmen patates ve soğanı da diğer arz açığı ürünler gibi havza bazlı destek kapsamına aldırmıştık. Şimdi bu çerçevede ilk kez mazot ve gübre desteğinden patates üreten çiftçilerimiz havza bazlı destek alacaklar yani diğer gübre ve mazot desteğinden daha fazla bir destek alacaklar. Mazot desteği olarak yaklaşık 13-14 lira bir destek söz konusu iken havza bazlı destekte yani yaklaşık dekarına 24 Tl destek verilmiş olacak" diye konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan Kadınlar Günü Kutlaması
Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan Kadınlar Günü Kutlaması
Niğde’de Okuma Seferberliği
Niğde’de Okuma Seferberliği

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim