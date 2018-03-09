AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, düzenlediği basın toplantısında çiftçilere mazot ve gübre desteklerinin ödemelerinim başladığını söyledi.

Niğde ve ilçelerinde toplamda 13 bin 864 çiftçinin mazot ve gübre desteğinden faydalanacak.

Milletvekili Özegen Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde yaptığı açıklamada: “Niğde’ye 17 milyon 679 bin mazot ve gübre desteği için ödenek aktarıldı. Niğde’mizde çiftçilikle uğraşan 13 bin 864 mazot ve gübre desteği almaya başlayacak. Buda baharla birlikte ekim dikimde çiftçilerimiz için bir can suyu oluşturmak anlamında önemlidir” dedi.

Patates üreticiyi 1 yıl vezir 5 yıl rezil eder

Patateste arz talebinin az olmasından dolayı çiftçi mağdur olduğunu ifade eden Özegen şunları söyledi: “Özellikle bu yıl patates üreticilerimizin içinde bulunduğu arz fazlasından dolayı patatesteki fiyatların düşük olması ve talebin az olması oldukça patates tarımı yapan çiftçilerimiz zor durumda bırakmıştır. Geçtiğimiz yıl yaptığımız girişim ve çabalarla Türkiye’de arz açığı olan ürünlere hükümetimiz destekler açıkladı. Hepimizin bildiği bir şey var patates arz açığı olan bir ürün değil tam tersine her yıl arz fazlası olan bir ürün. Yani patates üreticiyi 1 yıl vezir 5 yıl rezil ediyor. Patates artık Türkiye’nin yaklaşık 70 ilinde üretile bilen bir ürün olduğu için maalesef arz fazlası olan bir ürün ancak biz Niğde ve Nevşehir bölgesinde yarım asırı geçen sürede ekildiğini, diğer havzalarda patates ekiminin desteklenmemesi gerektiğini, bu havzada patates üretiminin çitçilerimiz bütün ekipmanlarıyla bu alanda yatırım yaptığını bunu ise milli bir servet olduğunu ifade ederek her platformda patates ile ilgili konuyu gündemde tutmaya çalıştık. Sayın Başbakanımız, tarım ve maliye bakanımızla görüşmemiz sonucunda arz fazlası olmasına rağmen patates ve soğanı da diğer arz açığı ürünler gibi havza bazlı destek kapsamına aldırmıştık. Şimdi bu çerçevede ilk kez mazot ve gübre desteğinden patates üreten çiftçilerimiz havza bazlı destek alacaklar yani diğer gübre ve mazot desteğinden daha fazla bir destek alacaklar. Mazot desteği olarak yaklaşık 13-14 lira bir destek söz konusu iken havza bazlı destekte yani yaklaşık dekarına 24 Tl destek verilmiş olacak" diye konuştu.