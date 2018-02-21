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Ülkü Ocakları Mehmetçiğe 1 tır patates gönderdi

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından Afrin’de Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçikler için 1 tır patates gönderildi.Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 33 gündür düzenlenen Zeytin...

Ülkü Ocakları Mehmetçiğe 1 tır patates gönderdi

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından Afrin’de Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçikler için 1 tır patates gönderildi.Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 33 gündür düzenlenen Zeytin...

21 Şubat 2018 Çarşamba 13:01
Ülkü Ocakları Mehmetçiğe 1 tır patates gönderdi

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından Afrin’de Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçikler için 1 tır patates gönderildi.

Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 33 gündür düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Mehmetçikler için 1 tır patates gönderildi. Nevşehir’den gönderilen patatesler Kilis Ülkü Ocakları tarafından karşılanacak ve buradan Mehmetçiğe ulaştırılacak. Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker açıklamasında, “Mehmetçiğimiz bizler rahat uyuyalım diye gece gündüz demeden hainlere karşı mücadele ediyor. Onlara her koldan destek vermememiz lazım. Gönderdiğimiz patatesleri Kilis Ülkü Ocaklarımız karşılayıp yerine ulaştıracaktır. Allah hayırlarımızı kabul eylesin inşallah” dedi.
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