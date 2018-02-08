Traktör tekerleğinin altında kalan kadın yaralandı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör tekerinin altında kalan kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gülşehir’in Levkere köyünden Acıgöl’e gelen Mehmet Yıldız yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktörün, seyir halindeyken arka tekerleği koptu. Traktörden bulunan Necla Yıldız kopan lastiğin altında kaldı. AFAD ekipleri tarafından traktör tekerleğinin altından çıkarılan kadın, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.