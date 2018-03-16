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NTSO Başkanı Parmaksız: "Türk milleti parlak zaferlere imza atarak tarihe yön vermiştir"

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103’ncü yıl dönümü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferinin tarihimizde bir dönüm noktası olduğunu...

NTSO Başkanı Parmaksız: "Türk milleti parlak zaferlere imza atarak tarihe yön vermiştir"

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103’ncü yıl dönümü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferinin tarihimizde bir dönüm noktası olduğunu...

16 Mart 2018 Cuma 16:31
NTSO Başkanı Parmaksız: "Türk milleti parlak zaferlere imza atarak tarihe yön vermiştir"

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103’ncü yıl dönümü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferinin tarihimizde bir dönüm noktası olduğunu belirten Parmaksız, bu destanı yazan binlerce şehidimizin en kutsal varlıklarını, canlarını feda ederek "Çanakkale Geçilmez" diyerek düşmanları bozguna uğrattıklarını söyledi.

Parmaksız mesajında, "Türk Milleti parlak zaferlere imza atarak tarihe her zaman yön vermeyi bilmiştir. Milletimizin birlik, beraberlik ve bütünlüğüne göz diken hain emeller Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ve kahraman Türk askerinin destanlaşan ruhu ile amacına ulaşamamıştır. 18 Mart 1915, bağımsızlığımızı milli karakterimizin değişmez bir parçası olarak bütün dünyaya gösterdiğimiz şanlı destanımızın tarihidir. Bugün yaşamımızı sürdürdüğümüz cennet vatanın toprakları ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması uğrunda hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizin bizlere mirasıdır. Bizler hayatımızın her anında, bu vatan için canlarını, mallarını ve sağlıklarını feda eden ecdadımızın aziz hatıralarını yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmakla mükellefiz. Bu günümüzü bizlere hediye edenlere olan minnet borcumuzu, devletimize sahip çıkarak ve milletimizi aydınlık yarınlara taşıyarak ödemek zorundayız. Çanakkale Zaferinin genç nesillere iyi anlatılması, ecdadımıza ve şehitlerimize borcumuz olduğu kadar, geleceğimizin de teminatıdır. Türk Milleti vatanları uğruna canlarını hiçe sayarak bağımsızlığımızın mimarları olan şehit ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacak, onların bizlere bıraktığı kutsal mirasa her zaman sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 103’ncü yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.
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