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Nissara AVM çocuklar için doğum günü partisi düzenliyor

Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi çocuklara özel eğlenceli aktivitelerle her Cumartesi 3-10 yaş grubuna özel doğum günü partisi etkinliği düzenliyor.Nissrara AVM’de çocuklara özel olarak düzenlenen doğum günü kutlamalarında animasyon,...

Nissara AVM çocuklar için doğum günü partisi düzenliyor

Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi çocuklara özel eğlenceli aktivitelerle her Cumartesi 3-10 yaş grubuna özel doğum günü partisi etkinliği düzenliyor.Nissrara AVM’de çocuklara özel olarak düzenlenen doğum günü kutlamalarında animasyon,...

05 Nisan 2018 Perşembe 14:24
Nissara AVM çocuklar için doğum günü partisi düzenliyor

Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi çocuklara özel eğlenceli aktivitelerle her Cumartesi 3-10 yaş grubuna özel doğum günü partisi etkinliği düzenliyor.

Nissrara AVM’de çocuklara özel olarak düzenlenen doğum günü kutlamalarında animasyon, yarışma ve atölyeler ile heyecan dolu bir gün geçirecek çocuklar, hep birlikte pasta kesip doyasıya eğlenecekler. Arkadaşlarıyla gün boyu eğlenmenin tadını çıkaran minikler, unutulmaz bir gün yaşayacaklar.

Nissara AVM’de düzenlenecek olan doğum günü partisine tüm çocuklar davet edildi.
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