Nevşehirsporlu futbolcular Afrin Gazisi Didinmez’i ziyaret etti

Bölgesel Amatör Lig 5.grupta mücadele eden Nevşehirspor’da futbolcular Afrin’e düzenlenen operasyonda yaralanan Afrin Gazisi Uzman Çavuş Zeki Didinmez’i ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nın 46.gününde yaralanan GATA’daki tedavisinin tamamlanmasının ardından memleketi Nevşehir’e getirilen Uzman Çavuş Zeki Didinmez’i Nevşehirsporlu futbolcular ve teknik heyet ziyarette bulundu. Ziyarette futbolcular ile birlikte bir süre sohbet eden Afrin Gazisi Uzman Çavuş Zeki Didinmez kendisini ziyarete geldikleri için teşekkür etti.

Ziyaret hatıra fotoğrafının çekinmesiyle sona erdi.