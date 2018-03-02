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Nevşehir’de 2017 yılında 2 bin 105 çift evlendi

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2017 yılında evlenme ve boşanma sayılarını açıkladı.

Nevşehir’de 2017 yılında 2 bin 105 çift evlendi

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2017 yılında evlenme ve boşanma sayılarını açıkladı.

02 Mart 2018 Cuma 10:40
Nevşehir’de 2017 yılında 2 bin 105 çift evlendi

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2017 yılında evlenme ve boşanma sayılarını açıkladı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2017 yılından evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre 2017 yılında Nevşehir’de 2 bin 105 çift evlenirken 535 çift ise boşandı. Yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale’de 2 bin 122 çift, Aksaray’da 3 bin 220 çift, Niğde’de 2 bin 683 çift, Kırşehir’de bin 736 çift evlenirken, Kırıkkale’de 508 çift, Aksaray’da 780 çift, Niğde’de 476 çift ve Kırşehir’de ise 307 çift 2017 yılında boşandı.
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