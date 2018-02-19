Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116302
ALTIN
162.598
DOLAR
3.7545
STERLİN
5.2582
EURO
4.6595

Kardelen Koleji bursluluk sınavı yoğun ilgi gördü

Nevşehir Özel Kardelen Koleji tarafından hafta sonunda yapılan bursluluk sınavına öğrenciler ve veliler büyük ilgi gösterdi.Özel Kardelen Koleji’nde 2 bini aşkın öğrencinin katıldığı bursluluk sınavları hafta sonunda yapıldı. İlkokul...

Kardelen Koleji bursluluk sınavı yoğun ilgi gördü

Nevşehir Özel Kardelen Koleji tarafından hafta sonunda yapılan bursluluk sınavına öğrenciler ve veliler büyük ilgi gösterdi.Özel Kardelen Koleji’nde 2 bini aşkın öğrencinin katıldığı bursluluk sınavları hafta sonunda yapıldı. İlkokul...

19 Şubat 2018 Pazartesi 12:58
Kardelen Koleji bursluluk sınavı yoğun ilgi gördü

Nevşehir Özel Kardelen Koleji tarafından hafta sonunda yapılan bursluluk sınavına öğrenciler ve veliler büyük ilgi gösterdi.

Özel Kardelen Koleji’nde 2 bini aşkın öğrencinin katıldığı bursluluk sınavları hafta sonunda yapıldı. İlkokul 4, ortaokul 5,6 ve 7.sınıflara yapılan bursluluk sınavına katılan 2 bini aşkın öğrenci sınav heyecanını yaşarken öğrenci velileri de dışarıda büyük bir heyecan içerisinde çocuklarının yapılan sınavda başarılı bir sonuç almasının heyecanını yaşadı. Özel Kardelen Koleji İlköğretim Müdürü Faruk Çamcı yapılan deneme sınavlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Sınavların cevap anahtarları tüm oturumların hemen ardından Kardelen Koleji internet sitesinden yayınlandı. Sonuçların ise birkaç gün içerisinde sınava giren öğrenci velilerinin cep numaralarına mesaj yoluyla iletilecektir” dedi.

Burs miktarları ile ilgili konuşan Kardelen Koleji İlköğretim Müdürü Çamcı, Geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda sınav sonuçları doğrultusunda yüzde 100, yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 olmak üzere her kademede çok sayıda öğrenciye burs imkanı sağlayacaklarını ifade etti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ünlüer’den Rektör Bağlı’ya ziyaret
Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ünlüer’den Rektör Bağlı’ya ziyaret
Traktör tekerleğinin altında kalan kadın yaralandı
Traktör tekerleğinin altında kalan kadın yaralandı
Nevşehir’de Amatör Lig maçları ertelendi
Nevşehir’de Amatör Lig maçları ertelendi

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim