Kardelen Koleji bursluluk sınavı yoğun ilgi gördü

Nevşehir Özel Kardelen Koleji tarafından hafta sonunda yapılan bursluluk sınavına öğrenciler ve veliler büyük ilgi gösterdi.

Özel Kardelen Koleji’nde 2 bini aşkın öğrencinin katıldığı bursluluk sınavları hafta sonunda yapıldı. İlkokul 4, ortaokul 5,6 ve 7.sınıflara yapılan bursluluk sınavına katılan 2 bini aşkın öğrenci sınav heyecanını yaşarken öğrenci velileri de dışarıda büyük bir heyecan içerisinde çocuklarının yapılan sınavda başarılı bir sonuç almasının heyecanını yaşadı. Özel Kardelen Koleji İlköğretim Müdürü Faruk Çamcı yapılan deneme sınavlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Sınavların cevap anahtarları tüm oturumların hemen ardından Kardelen Koleji internet sitesinden yayınlandı. Sonuçların ise birkaç gün içerisinde sınava giren öğrenci velilerinin cep numaralarına mesaj yoluyla iletilecektir” dedi.

Burs miktarları ile ilgili konuşan Kardelen Koleji İlköğretim Müdürü Çamcı, Geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda sınav sonuçları doğrultusunda yüzde 100, yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 olmak üzere her kademede çok sayıda öğrenciye burs imkanı sağlayacaklarını ifade etti.