KAPTİD Başkanı Dinler güven tazeledi

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanlığı görevine mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Dinler ikinci kez seçildi.

KAPTİD 24. Olağan Genel Kurulu Dinler Hotels - Nevşehir’de gerçekleştirildi. Dernek yönetiminde 2021 yılına kadar görev alacak yönetim kurulu, denetleme kurulu ve TÜROFED delegeleri KAPTİD üyelerinin oy birliği ile seçildi. Genel Kurul’da seçimlere tek liste ile girildi ve KAPTİD’in 2018-2021 yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Yakup Dinler (Dinler Group), Dilek Yulaf (Kapadokya Lodge), Canan Kutlu (Argos in Cappadocia), Ragıp Özaltın (Altınöz Hotel), Selami Fener (Terme Hotel), Cengiz Uzgören (Altınyazı) ve Atakan Altuğ (Radisson Blu Kayseri)

Genel Kurul’da bir teşekkür konuşması yapan KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, Başkanlık görevini 2. kez kendisine emanet eden KAPTİD Üyelerine ve 23. dönem Yönetim Kurulu’nda beraber görev aldığı kişilere teşekkür etti. Dinler, “1988 yılında kurulan ve bu yıl 30. kuruluş yılını kutlayacağımız KAPTİD’in, Yönetim Kurulu’nda bulunan arkadaşların ve tüm üyelerin büyük desteği ile yerel, ulusal ve uluslararası mecrada Kapadokya Turizmi’nin ve Kapadokya’nın sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

KAPTİD’de yeni dönem ilk toplantının ve görev dağılımının önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor.