Kapadokya’da Turizm Haftası kutlandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da 15-20 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri, düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı.

Nevşehir’in Göreme beldesinde Turizm Haftası etkinlikleri düzenlenen yürüyüşle başladı. Nevşehir Belediyesi Mehteran takımının marşları ile renklenen korteje JAKEM Komutanlığına bağlı atlı birlikler, ATV’ler ve vatandaşlar katıldı. Göreme-Çavuşin yolu üzerindeki yürüyüş Göreme merkezinde sona ererken, yerli ve yabancı turistler de korteje büyük ilgi gösterdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici yaptığı açıklamada, “Bu sene biraz farklı bir zenginlikte bir Turizm Haftası yapmaya çalıştık. Kamu, özel sektör, yerel yönetimler iş birliğinde Kapadokya’nın merkezi Göreme’de yaptık. Burada turizmin tüm paydaşlarıyla birlikte güzel bir etkinlik gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Turizm Haftası’nın birinci amacı toplumda turizm bilincinin oluşması amaçlanmaktadır. Bizde bu amaçla doğrultusunda turizmimizin daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Kapadokya’nın en iyi sezonu 2014-2015 yılları deniyor. Şuan ise 2014-2015 sezonunun üzerinde bir veri elimizde bulunuyor” dedi.

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler de, “15-22 Nisan tarihlerinde her yıl kutladığımız Turizm Haftası bu yıl da Kapadokya’da ilk defa bir kortej yürüyüşe ile başladı. İlk defa yapılmasına rağmen halkın da, turizmcilerin de katılımıyla güzel bir yürüyüş olduğunu düşünüyorum. İnşallah her yıl katlanarak artacak. Bizim imrenerek Portakal Çiçeği Festivali’nde veya diğer film festivallerinde olan yürüyüşe dönüşeceğine inanıyorum. Turizm biliyorsunuz son iki yıldır biraz sıkıntılı dönem yaşadı. Fakat bu yıl güzel bir şekilde başladık. Artarak devam edeceğini düşünüyorum. İnşallah bu hızla giderse gelecek yıl en yüksek rakamlara ulaştığımız 2014 yılını yakalayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Turizm Haftası etkinlikleri, Göreme Belediyesinin pilav ikramı ile sona erdi.