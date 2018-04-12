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Kapadokya’da balonlar Nevşehirspor bayraklarıyla havalandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları Nevşehirspor bayraklarıyla havalandı.Kapadokya’da sıcak hava balonları Bölgesel Amatör Lig 5.grupta şampiyon olan Nevşehirspor bayraklarıyla havalandı....

Kapadokya’da balonlar Nevşehirspor bayraklarıyla havalandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları Nevşehirspor bayraklarıyla havalandı.Kapadokya’da sıcak hava balonları Bölgesel Amatör Lig 5.grupta şampiyon olan Nevşehirspor bayraklarıyla havalandı....

12 Nisan 2018 Perşembe 09:41
Kapadokya’da balonlar Nevşehirspor bayraklarıyla havalandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları Nevşehirspor bayraklarıyla havalandı.

Kapadokya’da sıcak hava balonları Bölgesel Amatör Lig 5.grupta şampiyon olan Nevşehirspor bayraklarıyla havalandı. Geçtiğimiz hafta Ceyhanspor’u deplasmanda 3-1 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig 5.grubu lider tamamlayan Nevşehirspor’un şampiyonluğu gökyüzünde balon sepetlerine Nevşehirspor bayrakları asılarak kutlandı. Nevşehirspor Meterisliler Taraftarlar Derneği Başkanı Serdar Yılmaz, "Geçtiğimiz hafta yer yüzünde kutladığımız şampiyonluğumuzu bugünde gökyüzünde kutluyoruz" dedi. Yılmaz, “13 yıldır hasretini duyduğumuz bir şampiyonluk vardı. Şampiyonluğu geçtiğimiz hafta oynamış olduğumuz Ceyhan deplasmanında elde ettik. Bugün de şampiyonluğu taraftarlarımız ile birlikte balonlar eşliğinde kutlamayı düşündük. Şampiyonluğumuzu geçtiğimiz hafta yer yüzünde kutlamıştık bugün de bayraklarımızı balonlara astık gökyüzünde kutluyoruz” dedi.

Royal Ballon Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler ise açıklamasında, “Öncelikle Nevşehirsporumuzun 13 yıl sonra gelen şampiyonluğunu kutluyorum. Bu başarı şehir ve kulübün getirdiği sinerjinin en iyi kanıtıdır. Bugün Royal Ballon Kapadokya olarak Nevşehirspor Meterisliler taraftar grubu ile ortak bir projeye imza attık. Balonlarımızda kırmızı beyaz Nevşehirspor bayrağını dalgalandırdık. 22 Nisan tarihinde oynanacak olan play-off maçında da Nevşehirsporumuza başarılar dileriz” diye konuştu.
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