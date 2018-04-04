Kapadokya Üniversitesi Rektörü Karasar’dan NEVÜ Rektörü Bağlı’ya ziyaret

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ı makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, kendilerine ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Bağlı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak yeni kurulan Kapadokya Üniversitesi ile birlikte başarılı gençlerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar başta olmak üzere her alanda şehrin ve ülkenin geleceğine ivme katacak ortak projelere birlikte imza atmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kurulduğu günden bugüne adından söz ettiren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile ikili işbirliğine daima hazır olduklarını belirten Karasar ise, “İki üniversite olarak, akademik, bilimsel, teknolojik ve diğer bütün alanlarda ortaya koyacağımız ikili ilişkiler ile bu şehre ve ülkemize büyük katkılar sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.

Rektör Karasar ile bir süre görüşen Rektör Bağlı, kendilerine ziyaret sonunda günün anısına plaket takdiminde bulundu.