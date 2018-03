Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı üniversitenin kongre merkezinde bulunan beyaz salonunda yapıldı.

Nevşehir’de düzenlenen Kadınlar Günü programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Halk Eğitim Merkezi’nde işaret dili kursuna katılan öğrenciler tarafından İstiklal Marşı işaret diliyle okundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM) Müdürü Doç.Dr. Leyla Kahraman her alanda kadınlar ve erkeklerin eşit olması gerektiğini söyledi. Kahraman, “Kadınlara yönelik her türlü şiddet, aile içinde, işyerlerinde sokaklarda hayatın her alanında artarak devam etmektedir. Gerçek bir demokrasi, kadın erkek eşitliği sağlanmadan gerçekleşemez. Kadınların hayatın her alanında erkeklerle eşit haklara sahip olduğu, her türlü şiddetin ortadan kalktığı, kadın cinayetlerinin son bulduğu, çocuk yaşta evliliklerin ve çocuk istismarının olmadığı bir dünya için mücadeleyi sürdüreceğiz. Kadına yönelik eşitsizlik, ayrımcılık ve şiddet ,hem yasalar önünde ve hem de yaşamın içinde ancak tüm cinsiyetlerin omuz omuza vereceği mücadele ile sona erecektir” dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipçin’ de kadınları eve kapatıp, onların ekonomik ve sosyal hayattan uzaklaştırılmasıyla, her alanda büyüme hedeflerinin ortaya konulamayacağını belirtti. Kadınların eğitiminin artmasıyla birlikte kadın istihdamının da önemli oranda artarak, kadınların toplum hayatına katkısının da önemli artışları beraberinde getirdiğinin ortaya konulan verilerle de desteklendiğini aktaran Karipçin, kadın emeği olmadan gerek demokratikleşme ve gerekse de ekonomik anlamda gelişimin istenilen düzeyde sağlanamayacağı görüşüne yer verdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ise konuşmasında kadın erkek eşitliği konusunda mutlaka insani bir boyut açısı ile bakılmasının zorunlu olduğunu söyledi. Ünver, “Kötülüğü sıfır düzeye getirmek hepimizin ortak amacı, ancak bunun mümkün olmayacağına inanıyorum. Ama bunu en aza indirmek sorumluluğumuz olmalı. İnsani bir bakış açısı ile bu konuya bakmaz isek isterseniz bu camianın bir profesörü de bir işçi de olsak fark etmiyor. Adam çıkıyor eşini döverek rahatladığından söz edebiliyor. Ondan sonra dövdüğü kadından çok değerli bir evlat bekliyor, onurunu kırdığı anneden, yok saydığı anneden, insan olarak görmediği bir anneden, erkeğini tamamlayan bir meta olarak gördüğü anneden, bu toplumun ve bu milletin geleceğini değiştirecek bir Fatih Sultan Mehmet, bir Yavuz Sultan Selim ve bir Atatürk doğurmasını bekliyor. Sen böyle bir ortam oluşturmadın ki , böyle bir onur, böyle bir değer vermedin ki ona . Değer vermediğin kadından sen nasıl bir değerli evlat bekleyebilirsin ki. Onuru kırılmış, rencide edilmiş, ikincilleştirilmiş ve bu dünyaya ait olabilmesi için sadece erkeğine ait olabilmesi hissini yaşattığın bir kadından sen nasıl değerli bir evlat bekleyebilirsin? Hak etmediğimiz bir şeyi talep ediyoruz. Önce o değeri sen vereceksin. hak edeceksin, Oysa bu toplum, övünerek söylüyoruz ki kadınlara bir takım medeni hakların verilmesi yönünde, dünyanın bir çok medeni ülkesinden daha önce yer almıştır “ dedi.

Nevşehir’de düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipçin, KADEM İl Temsilcisi İlkay Akün, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.