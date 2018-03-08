Anadolu Üniversitesi başarılı öğrencilere ‘Başarı Belgesi’ verdi

Nevşehir’de, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat, İşletme Fakültelerinde kayıtlı olan öğrenciler kapsamında bölüm ve program bazında dereceye girenlere “Başarı Belgesi Takdim Töreni” yapıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen törene Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu, İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güler Günsoy, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğretim üyeleri ve yöneticileri katıldı. Çeşitli illerde düzenli olarak organize edilen bu törenlerde öğrencilere ’Başarı Belgesi’nin verilmesinin yanı sıra kampüs ortamında yüz yüze görüşme olanağı bulunmadığı için öğretim görevlileri öğrencilerin üniversiteye ve fakültelerine aidiyet duygularını arttırmak, sorunlarını dinlemek, kısa bir süre de olsa onlarla birlikte olmak amacıyla öğrencilerle görüştü. Küçük bir konserle başlayan programın ardından öğretim üyeleri tarafından başarı belgeleri verildi.

İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu burada yaptığı açıklamada, “Anadolu Üniversitesi olarak ve Açıköğretim sistemine bağlı olarak İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Açıköğretim Fakültesi başarı belgesi takdim belgesi için Nevşehir’de bulunuyoruz. Nevşehir’de bugün geldiğimiz 44.şehir oluyor. Tüm Türkiye’yi mümkün olduğunca öğrencilerimiz ile bir araya gelmek için dolaşmaya çalışıyoruz. Nevşehir’de yaklaşık 4 bin civarında öğrencimiz var. Bunlardan yüz civarında başarı belgelerini takdim edeceğiz. Öğrencilerimizle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

Anadolu Üniversitesi’nde sosyoloji bölümü son sınıf öğrencisi Gökhan Tacir’de yaptığı açıklamada, bu tür organizasyonların çok güzel olduğunu ve öğrencilerin motivasyonlarını artıran bir çalışma olduğunu söyledi.