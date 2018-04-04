Afrin şehidi Uzman Çavuş Şahin Kaya’nın ismi sokağa verildi

Afrin’de ülkemizin sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Operasyonunda şehit olan Nevşehirli Uzman Çavuş Şahin Kaya’nın ismi, Nevşehir’in Cevher Dudayev Mahallesi’ndeki sokakta yaşatılıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Afrin’ de PKK/KCK-PYD/YPG-İŞİD ’li teröristlere yönelik olarak gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı sırasında şahadet şerbetini içen Nevşehirli Uzman Çavuş Şahin Kaya’nın ismi, Nevşehir Belediye Meclisince Cevher Dudayev Mahallesi’ndeki Örnek Evler İlkokulunun bulunduğu sokağa verilmesi kararlaştırıldı.Nevşehir Belediye Meclisi’nin aldığı bu karar doğrultusunda hazırlanan Şehit Şahin Kaya Sokağı’nın tabelası belediye ekipleri tarafından takıldı.