54. Kütüphane Haftası NEVÜ’de kutlandı

Kütüphane Haftası, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Nevşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hazırlanan kutlama programı üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Programa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, Nevşehir İl Halk Kütüphane Müdürü Atalay Tutar, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ertan Özensel ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, Genel Sekreter ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Abdulkadir Uzunöz, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Kadriye Balta, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, Altınyıldız Koleji ve Toki Kız Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri, üniversitemiz akademik ve idari personeli, öğrenciler ile davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Nevşehir İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Cengiz Ekici yaptı. Ekici, “Kütüphaneler, yazının bulunması ve bilginin oluşmaya başlamasıyla birlikte tarihsel ve toplumsal bir gereksinim sonucu ortaya çıkmıştır. Temel işlevi üretilen bilgiyi kayıt altına alıp işlevsel duruma getirmektir. Bireylerin hayatına renk ve anlam kazandıran kitaplarla, kitapların korunduğu ve okuyucunun hizmetine sunulduğu kütüphaneler Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak hizmet vermektedir. İlimizde Bakanlığımıza bağlı 38 halk Kütüphanesi, 1 gezi kütüphanesi bulunmakta olup, 495 bin kitap ve 262 bir okuyucusu bulunmaktadır. Ayrıca ilimizde yaşayan yabancı ve mültecilerin de kütüphane hizmetlerinden yararlanması için gezici kütüphane aracımızda çeşitli yabancı dilde kitaplarında yer alması için çalışmalarımız devam etmekte. 54. Kütüphane Haftasının toplumumuzda kitaplara verilen değerin artmasına, toplumun her kesiminden insanların kitapla buluşması ve kitap okuma oranını artmasına bir vesile olmasını diliyorum” dedi.

Bağlı, “ İlk yazılı tablet ve kitapların hazırlandığı Nevşehir, kütüphaneciliğin ilk başlangıcıdır”

Tarihte ilk yazılı tabletlerin üretildiği ve ilk kitapların tabletler şeklinde hazırlandığı yerin Nevşehir olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Bağlı ise, kütüphaneciliğin Nevşehir’de başladığını söyledi. Bağlı, “Üniversitemizin Kütüphanesi, bölgemizde ve akranı olan üniversiteler içerisinde en iyi kütüphanelerden biri. Fevkalade mimari yapısı, yönetim birimleriyle birlikte çok donanımlı bir kütüphane konumumda olan kütüphanemiz içerisinde 45 bin cilt kitap ve bunun 10 bini de nadir eserlerden oluşmakta. Ayrıca kütüphanemiz, kullanıcılarına 7/24 saat hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra dijital kütüphane anlayışıyla oluşturduğumuz elektronik ve basılı eserlerden oluşan geniş bir arşivimiz bulunuyor. Diğer taraftan üniversitemizin GEKOP (Görme Engelli Kütüphaneleri Ortak Platformu) üyesi olması hasebiyle, kütüphanemiz engelli kullanıcılara yönelik hizmette vermekte” diye konuştu.

Nevşehir’in, Anadolu’da ’gezici kütüphane’ geleneğini başlatan Mustafa Güzelgöz’ün de memleketi olduğunu hatırlatan Rektör Bağlı, "Hem geçmişten aldığımız bu kültürü ve gelecekle ortaya koyduğumuz vizyon çok önemli bir dinamik oluşturmakta. Herkesi bu güzel kütüphanemize davet ediyorum. Kütüphanemiz üniversitemizin en prestijli biriminden biri ve giderek büyümeye devam ediyor. Bu konuda kitaplarını ve kütüphanesi bağışlayan herkese özellikle teşekkür ediyorum. Kuran-ı Kerim’de Hz. Âdem’e bütün isimler tebliğ edilir, o günden günümüze insanlığın ilk dersi kayıt almaya gayret ettiği bilgi, insanoğlunun kültürünün sözlü ve yazılı olarak iki türlü nesilden nesile aktarıla gelen bir tarihi mirasıdır. Bizler anne-babalarımızdan genetik olarak bir takım potansiyelleri devralırız. Ama kültür kodlarıyla dünyaya dönüştürülecek ve tekniği ilerletebilecek bilgileri ancak bizden öncekilerin bizlere göstermiş oldukları yoldan ilerleyerek sağlayabiliriz. Peygamberlerin insanlığa öğretmiş oldukları bütün bilgileri bir sonraki nesle kitaplar üzerinden aktardığını da hepimiz biliyoruz. Bizler de günümüzde, kendi tarihimizi, kültürümüzü ve geçmişimizin nasıl bir vizyona, mirasa sahip olduğunu doğal olarak kitaplardan öğrenebiliyoruz. Sadece sözlü olarak bizlere aktarılanların yeterli olmayacağını ‘sözün uçtuğu, yazının kaldığı’ ilkesinden daha iyi anlıyoruz. Dünyanın sayılı üniversitelerinin ve kurumlarının en önemli birimleri kütüphanelerdir. Zira kütüphaneler ancak bu anlamda sahip olduğumuz bilgi birikimini gerçekten gelecek nesle aktaracak kurumlardır. Nevşehir aslında çok fazla bilinmez ama, ilk yazılı eserlerin üretildiği, tabletlerin yapıldığı yerdir. Amerika’da ve başka coğrafyalarda yazılı tabletlerin yapıldığına dair tartışmalar varsa da, elimizdeki şu anki arkeolojik bulgulara göre ilk tabletlerin ve ilk kitapların tabletler şeklinde hazırlandığı yer burasıdır. Dolayısıyla biz kütüphaneciliğin ilk başlangıç yeri burası gerçeğinden hareketle bunu bir sonraki nesillere kitaplar üzerinden aktarmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle Kütüphane Haftasının kutlanmasında emeği geçenlere ve siz değerli katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kütüphane Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Emin Erdem Kaya, Dr. Öğretim Üyesi Emre Üstün ve Öğr. Gör. Emre Küçükgök sahne alarak katılımcılara unutulmaz bir konser verdi. Ardından, en çok kitap okuyanlar kategorisinde ödüle layık görülenlere ödülleri takdim edildi.