Varto’da ’İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı’ gerçekleştirildi

Muş’un Varto ilçesinde, ’İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ nedeniyle program düzenlendi.

Selçuklu İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Selçuklu İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Ahmet Sait Bozkurt tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, Şair Mehmet Akif Ersoy’un, ’Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın’ sözünü hatırlatarak, "Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi ülkemizde birlik ve beraberliğin simgesi olan İstiklal Marşı’mızın ruhunu ve özünü yaşarız. Üstadın dediği gibi Rabbim inşallah bu ülkeye bir daha İstiklal Marşı yazdırmaz. İstiklal Marşı’mızın kabulünü coşkulu bir şekilde kutladık. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma programına da tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.

Şiirlerin okunduğu program, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Ağdaş, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Lütfi Turgut, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.