Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116915
ALTIN
162.122
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2770
EURO
4.6962

Varto Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanlığı seçimi

Muş’un Varto Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifinin genel kurul toplantısı yapıldı.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Özgür Özen ve Veysi Aker’in de katıldığı genel kurul, divan başkanlığının oluşturulmasıyla başladı. 2017 yılı...

Varto Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanlığı seçimi

Muş’un Varto Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifinin genel kurul toplantısı yapıldı.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Özgür Özen ve Veysi Aker’in de katıldığı genel kurul, divan başkanlığının oluşturulmasıyla başladı. 2017 yılı...

10 Mart 2018 Cumartesi 14:44
Varto Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanlığı seçimi

Muş’un Varto Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifinin genel kurul toplantısı yapıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Özgür Özen ve Veysi Aker’in de katıldığı genel kurul, divan başkanlığının oluşturulmasıyla başladı. 2017 yılı faaliyet raporunun okunmasının ardından seçime geçildi. İki adayın yarıştığı seçimde, 71 oy alan Sabahattin Kartal, Erhan Basralı, İsmail Han, Ümit Yağmur ve Mehmet Fatih Aktaş listesi kazandı.

Yönetim kurulunun bir hafta içerisinde kendi aralarında başkan seçeceği öğrenildi. Temenni ve dileklerden sonra genel kurul toplantısı sona erdi.

Mevcut Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Sabahattin Kartal, kooperatifin birkaç aksaklıkları dışında başka bir sıkıntıları olmadığını belirterek, “Kooperatif yönetim kurulu olarak ortaklarımızdan istediğimiz, almış oldukları kredilerin dönüşümlerini zamanında yapmalarıdır. Çünkü bu dönüşümler tekrar esnaflarımıza kredi olarak geri döneceği için kooperatifimizin bir daha takibe düşmemesi için sağlam bir şekilde çalışmamız gerekmektedir” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaymakam Özkan, muhtarların rozetini taktı
Kaymakam Özkan, muhtarların rozetini taktı
Muş’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Muş’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Başkan Asya’dan, ‘Sarı Bloklar’ hakkında bilgilendirme
Başkan Asya’dan, ‘Sarı Bloklar’ hakkında bilgilendirme

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim