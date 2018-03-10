Varto Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanlığı seçimi

Muş’un Varto Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifinin genel kurul toplantısı yapıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Özgür Özen ve Veysi Aker’in de katıldığı genel kurul, divan başkanlığının oluşturulmasıyla başladı. 2017 yılı faaliyet raporunun okunmasının ardından seçime geçildi. İki adayın yarıştığı seçimde, 71 oy alan Sabahattin Kartal, Erhan Basralı, İsmail Han, Ümit Yağmur ve Mehmet Fatih Aktaş listesi kazandı.

Yönetim kurulunun bir hafta içerisinde kendi aralarında başkan seçeceği öğrenildi. Temenni ve dileklerden sonra genel kurul toplantısı sona erdi.

Mevcut Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Sabahattin Kartal, kooperatifin birkaç aksaklıkları dışında başka bir sıkıntıları olmadığını belirterek, “Kooperatif yönetim kurulu olarak ortaklarımızdan istediğimiz, almış oldukları kredilerin dönüşümlerini zamanında yapmalarıdır. Çünkü bu dönüşümler tekrar esnaflarımıza kredi olarak geri döneceği için kooperatifimizin bir daha takibe düşmemesi için sağlam bir şekilde çalışmamız gerekmektedir” dedi.