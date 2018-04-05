Sağlık-Sen Muş Şubesi, sorunları tartıştı

Muş’ta Sağlık-Sen Muş Şubesi tarafından Genişletilmiş İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi.

Muş Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya, Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Himmet Bayar, İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu, Memur-Sen ve Sağlık-Sen il Başkanı Fehmi Kuzey Vurar, Diyarbakır, Bingöl, Bitlis, Van, Ağrı, Elazığ Şube Başkanları ve sağlık çalışanları katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Sağlık-Sen tanıtım filmi ile devam etti.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Memur-Sen ve Sağlık-Sen Muş Şube Başkanı Fehmi Kuzey Vurar, bugün burada bir arada istişare toplantısı gerçekleştirmek, sorunları birincil ağızdan genel başkana iletmek adına bir araya geldiklerini söyledi.

Daha sonra kürsüye gelen Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ise bu ülkenin şehit kanlarıyla sulandığını hatırlatarak, "Bu ülke düşmanların mücadelesiyle ömür geçirmiş bir ülke. Bu ülke her zaman düşmanların hedefinde olan stratejik öneme sahip bir ülke ve 103 yıl önce Çanakkale’den bu ülkeye girmek isteyen düşman güçlerine karşı Allah’a hamdolsun ki Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle omu omuza mücadele etti. Ne içimizdeki hainlerle bölebildiniz ne de Doğu’dan bu ülkeyi bölemeyeceksiniz buradan böyle bilinsin istiyoruz. Bizim bir sevdamız var, bizim bir davamız var, bizim sevdamız vatanımızın bölünmemesi sevdası, bizim davamız bayrak sevdası. Biz diyoruz ki; bayrak inmesin, ezan dinmesin, vatan bölünmesin, mazlumlar sessiz kalmasın" dedi.

Çözüm süreciyle birlikte bir fırsat verildiğini ifade eden Memiş, "Bu fırsatta denildi ki ’hadi bakalım siz hak arayacaksanız buyurun.’ Ama çukur politikalarıyla birlikte aslında Kürt halkına zulmedenlerin foyası ortaya çıktı. O dönemde malum sendikaların sizlerin üzerine yaptığı baskıları birebir ben bilirim. Ama buna rağmen sendikanızı yalnız bırakmadınız, duruşunuzdan taviz vermediniz, davanızdan taviz vermediniz" diye konuştu.