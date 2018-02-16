Öğrencilerden Afrin kahramanlarına duygu dolu mektup

Muş’taki Vali Adil Yazar Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, TSK tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli Mehmetçiklere destek olmak amacıyla duygu dolu mektuplar yazıp postaya verdiler.

Muş’taki öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’deki PKK, PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’ndaki askerlere destek oldular. Genelde kağıt kalemleri sınav için hazırlayan öğrenciler, bu kez Mehmetçiğe destek amacıyla mektup yazmak için kullandılar. Mehmetçiğe duygu dolu mektuplar yazan öğrenciler, ’şehitler ölmez’ türküsünü de Afrin kahramanları için seslendirdiler.

Okulda yazdıkları duygu dolu mektupları öğretmenleriyle birlikte postaneye getiren öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci ile birlikte Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına gönderdiler.

Burada konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, öğrencilerin çok anlamlı bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Bugün öğrencilerimiz Afrin’de mücadele eden kahraman askerlerimizin yanında olduklarını belirtmek üzere, onların yürekleriyle beraber, onların vatan savunmasında yapmış oldukları mücadeleye destek vermek amacıyla mektup gönderiyorlar. Duygu ve düşüncelerini bu mektuplara yazdılar. Dolayısıyla ben öğrencilerimi kutluyorum, tebrik ediyor ve öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir çalışma, güzel bir faaliyet oldu bizim için. Öğrencilerimizin duyarlılığını dile getirmek, öğrencilerimizin Afrin’deki kahraman askerlerimizin mücadelesine bir nebze de olsa duyarlılık, farkındalık ortaya koymak adına yapılan bu çalışmayı bizler de destekliyor, öğrencileri kutluyoruz ve teşekkür ediyoruz" dedi.

"Mektubu yazarken çok duygulandım"

Asker kızı olan 7’nci sınıf öğrencisi Edanaz Yavuz Arslan da Afrin’deki askerlerimiz için mektup yazdıklarını ifade ederek, "Şu an postayla onlara gönderiyoruz. İnşallah moral ve motivasyonları çok yüksek olur. Mektubu yazarken çok duygulandım, onların yaşadıklarını, onların çocuklarının yerine koydum kendimi. Zaten mektubumda da belirtmiştim, beni kendi çocuğunuz gibi görün diye. Çok gurur duydum onlarla. Bu mektubu yazdıkça da onların zorluklarını, neler çektiklerini daha iyi anladım" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Mehmetçiğin arkasında"

"Afrin’deki kahraman askerlerimiz için mektup yazdık" diyen Hayrunisa Yenilmez ise "Onlara çok güzel moral ve motivasyon olması için biz hep dua ediyoruz. Biz hep onların arkasındayız. Eminim onlar da vatan borçlarını en iyi şekilde yapıp ailelerinin yanlarına geleceklerdir. Onlarla hepimiz gurur duyuyoruz, bütün Türkiye onların arkasındadır" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından PTT önünde hatıra fotoğrafı çektiren öğretmen ve öğrenciler, ellerinde tuttukları "Bu vatan size minnettardır" döviziyle Mehmetçiğe bir de mesaj gönderdiler.