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Muş’ta renkli nevruz kutlaması

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) tarafından düzenlenen nevruz kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.MŞÜ Kütüphanesi önünde düzenlenen etkinlik, Muş Valisi Aziz Yıldırım’ın eşi Selma Yıldırım, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’nın...

Muş’ta renkli nevruz kutlaması

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) tarafından düzenlenen nevruz kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.MŞÜ Kütüphanesi önünde düzenlenen etkinlik, Muş Valisi Aziz Yıldırım’ın eşi Selma Yıldırım, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’nın...

21 Mart 2018 Çarşamba 16:44
Muş’ta renkli nevruz kutlaması

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) tarafından düzenlenen nevruz kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.

MŞÜ Kütüphanesi önünde düzenlenen etkinlik, Muş Valisi Aziz Yıldırım’ın eşi Selma Yıldırım, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’nın eşi Suna Asya ve MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın eşi Nilüfer Polat’ın nevruz ateşini yakmasıyla başladı. Ateşin yakılmasının ardından Türk Dili Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tamella Aliyeva ve öğrenciler tarafından hazırlanan görsel şov; öğrenci ve davetlilerin büyük beğenisini topladı.

Daha sonra bir konuşma yapan Prof. Dr. Tamella Aliyeva, nevruzun barış günü olduğunu, huzur ve mutluluk olduğunu söyledi. 21 Mart’ın nevruz günü olduğunu ve nevruz hakkında çok araştırmalar yapıldığını ifade eden Aliyeva, "O araştırmalarda herkes bir fikir söylüyor. Aslında fikir sadece budur; nevruz iki çay arasından çıkmış, dünyanın kültür beşiğinden çıkmış, dünyaya ışık saçılan bir yerden, Dicle ve Fırat çaylarının arasından çıkmış. Bilirsiniz ki Avrupa her zaman her şeyi kendi ismine yazdı. Maalesef kültürün iki çay arasından çıktığını kendi adına yazamadı. Çünkü yayımlanan eserlerde gösterilir ki, dünyaya ışık iki çay arasından gitmiştir. Nevruz; sulh, barış, sevgi, öncelikle doğanın uyanışıdır. 21 Mart’tan sonra doğada bir uyanış, bir yeni nefes başlıyor. Bütün canlılar uyanır. Ona göre herkes bütün dünyada, her bir halk kendine göre bahar bayramını kutluyor. Avrupa’dan tut Uzakdoğu, Yakındoğu, Kafkaslar, tüm Türkiye, Türk dünyası ve herkes nevruzu başka bir isimle bahar bayramı olarak kutluyor. Aslında nevruz yeni bir gün demektir. Yeni bir nefes demektir. Doğanın uyanışıdır. Özellikle nevruz ile ilgili çok örf ve adetler var. Nevruz barış günüdür, nevruz huzurdur, mutluluktur" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Muş İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin’in eşi Bahar Şahin, nevruz ateşinin üzerinden atladı. Daha sonra Muş Folklor Kulübü (MFK) Derneği tarafından bir gösteri yapıldı. Gösteri sonrası alana inen öğrenciler, nevruz ateşi üzerinden atlayıp, halaylar çekip, eğlenceli dakikalar geçirdi.

Düzenlenen nevruz kutlama programına MŞÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Abdüllatif Tüzer ve Prof. Dr. Yaşar Karadağ, öğretim üyeleri ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
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