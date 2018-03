Muş’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

MUŞ (İHA) – 15 Temmuz kahramanlarından Şerife Boz, Türkiye’nin İslam’ın son kalesi olduğunu ifade ederek, “15 Temmuz’da Reisimin çağrısı cihada gittim” dedi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Muş Ticaret ve Sanayi Odasının (MUŞ TSO) konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülay Samancı, TRT prodüktörü Binnur Feyizli, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Canan Kalsın, 15 Temmuz kahramanlarından Şerife Boz, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Elif Gezen ve kadınlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Elif Gezen’in ardından kürsüye çıkan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kadının önemine vurgu yaptı.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de, bugünün kadınların daha fazla konuşması gerektiği bir gün olduğunu söyledi. Şimşek, "Nice güzel günler, eşitliğin olduğu, bayanlar için özgürlüğün olduğu, fırsatların olduğu güzel günler diliyoruz. Bugüne kadar yeterince böyle bir eşitlik oldu mu? Desek belki de olmamıştır. Yeter mi? Yetmemiştir. Annelerimiz bizim için çok kıymetlidir, eşlerimiz çok kıymetlidir. Bir gün değil keşke her gün Kadınlar Günü gibi olsa, keşke her gün fırsat eşitliği olsa, keşke her gün eşitlik olsa her alanda" dedi.

"Vatanımızı darbeden kurtaran tüm Türk halkına selam olsun" diyerek konuşmasına başlayan 15 Temmuz kahramanlarından Şerife Boz ise, "Vatanımızı havada, karada, denizde bekleyen bütün askerlerimize, polislerimize selam olsun. Ben Şerife Boz, Gümüşhaneliyim, 4 çocuk annesiyim. Vatanını, milletini, bayrağını ve ezanını çok seven bir Anadolu kadınıyım. Vatan benim için ana, baba, kardeş, her şeydir. Annesiz, babasız yaşanır, ama vatansız asla yaşanmaz. Şu anda Afrin’de çatışan kınalı kuzularımıza, kahraman ordumuza Allah’ım güç, kuvvet versin. Allah’ım onları muzaffer eylesin. Rabbim onları önlerine alsın, Rabbim onların yar ve yardımcıları olsun inşallah. Bu yürekli komutanımıza selamlar olsun. Reisimize selam olsun. Rabbim onu esirgesin, korusun. Onu çok seviyorum, ona çok değer veriyorum. Rabbim onun ayağını taşa değdirmesin. Çünkü bu ümmetin ona ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, İslam’ın son kalesidir"

Türkiye’nin İslam’ın son kalesi olduğunu ifade eden Boz, "Ümmet düşer, Müslümanlık düşer. Ben 15 Temmuz’da Reisimin çağrısı üzerine eşime seslendim; ’Şenol bir bakar mısın’ dedim, o da kalktı baktı, ellerini dizlerine vurarak gitti. Çok karanlık bir geceydi, çok kanlıydı. Birebir şahit oldum, kiminin kolu, kimin bacağı, gerçekten çok ağladım. Ağlayarak çocuğumla çoluğumla cihada gittim. Vatan sevgisi imandandır. Çanakkale Savaşı’nda olduğu gibi, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi benim aklıma da o geldi ki bu kamyonu alıp gideyim ki, bu millet daha çok çoluk çocuk doğsun ki bu darbeye daha çok dur diyelim diye gittim" dedi.

"Türkü’yle, Lazı’yla, Çerkez’iyle Biz Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz"

Amerika’nın amacının Türkiye’yi bölüp parçalamak olduğunu kaydeden Boz, "Bunların amacı Türkiye’mizi bölüp parçalamaktı. Ama amaçlarına ulaşamadılar. Onlar Rabbimin hesabını ortaya koymadılar. Rabbim onlara fırsat vermedi, vermeyecek inşallah. 15 Temmuz’da böylelikle unutulmasın, unutturmayacağız da inşallah. Çünkü biz kardeşiz; Türkü’yle, Lazı’yla, Çerkez’iyle. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz. Çünkü Türkiye’mizin bizlere emanet ettiği, şehitlerimizin vatan toprakları var. Türkiye Cumhuriyeti’nin vatan topraklarına sahip olma mecburiyetindeyiz. Hep birlikte beraber olup, Elif gibi dimdik durmamız lazım. Tek vatan, tek bayrak, tek yürek, tek millet olmamız lazım. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Gerçekten herkesi Allah’ıma havale ettim, çünkü anaların yüreklerine ateş düştü, yavrular yetim kaldı. Onların yapmadığı iş yoktu. O gece 250 şehit verdik, oralar kan gölüne çevrildi. Ben birebir şahit oldum, gerçekten rüya gibiydi. Allah’ım bir daha yaşatmasın. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız, geleceğimiz için çıktım ben oraya. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için çıktım, bir amacımız yoktu; canla, başla mücadele ettik. Vatan sevgisi imandandır. Gerçekten hiç tereddüt etmeden çıktım oraya" diye konuştu.

"Vatan elden gidiyor; bu parayı kaç gün harcayacaksınız"

Sokağa çıktığı anda vatandaşların ekmek için fırınlara akın ettiğini hatırlatan Boz, "Ben sokağa çıktığımda o kadar banka sırası bekleyen vardı, o kadar ekmek sırası bekleyen vardı. Ağlayarak onlara yalvardım; bu ekmeği kaç gün yiyeceksiniz. Vatan elden gidiyor; bu parayı kaç gün harcayacaksınız şeklinde yalvararak, birçoğunu bu tarafa aldım. Belki o kamyonda 200 kişi vardı, Allah razı olsun. Biliyorsunuz cennet annelerin ayağı altındadır. Bütün kadınlarımızın bir anne olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" dedi.

"2013’ten buyana Türkiye’nin başına gelmeyen iş kalmadı"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülay Samancı ise, 2013’ten bu yana Türkiye’nin başına gelmeyen işin kalmadığını söyledi. Samancı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bir Türkiye’yi, AK Parti’yi Recep Tayyip Erdoğan’sız bir şekilde yönetebilmek için yapmadıkları şey kalmadı. Ne yaptılar? İlk önce Adana’da MİT tırlarından başlamak suretiyle daha sonrasında dershane olayları ile patlak veren olaylar, 17-25 Aralık olayları, Gezi olayları. En nihayetinde baktılar ki; parçalayamayacaklar, bölemeyecekler, bu bayrağı düşüremeyecekler, 2016 yılının 15 Temmuz’unda tankla, tüfekle, yani hepimizin vermiş olduğu vergilerden alınan ve düşmana karşı kullanılması gereken silahlar bu milletin bağrına yöneltildi. Ne oldu? Bu da olmadı. Şimdi bir analiz yapacak olursak, batılılar Türkiye’ye çok fazla gelirler, özellikle Ortadoğu’ya. İstihbaratları çok güzel çalışır biliyoruz. Analizi çok güzel çıkartırlar, yaparlar. Ciltlerce yazılmış kitapları vardır Ortadoğu hakkında, ama 15 Temmuz’u hiç düşünemediler. Onların teneke yığınına karşı bu milletin çelik gibi yüreği olup onlara orada nasıl bir ders vereceğini bunlar akıllarına bile getiremediler" ifadelerini kullandı.

"Müttefik denen ülke; PKK, PYD’ye silah gönderiyor"

ABD’nin PKK, PYD’ye tırlar dolusu silah gönderdiğini kaydeden Samancı, "Özellikle mazlumların yanında her zaman bulunduğumuz için Suriye’de uluslararası alanda sürekli onların haklılığını dile getiren ve bu süreci demokratik ve barışçıl bir çözümle sonuçlanabilmesi için dile getirdik" diye konuştu.

"Amerika’nın Suriye’de 29 tane üssü var"

Amerika’nın Suriye’de 20 üssünün olduğunu belirten Samancı, "20 tane Amerika’nın üssü Suriye’de bulunuyor. Ne için bu üsler var? Üstünde DEAŞ olarak karşımıza çıkmıştı. DEAŞ’ı temizliyorsun, fakat hala orada üs kurmaya devam ediyorsun. Silah göndermeye devam ediyorsun. Peki, sen kimin aklıyla dalga geçiyorsun? Böyle bir şey var mı? Bu millet dirildi, bu millet diri, bu millet güçlü. Biz vatanımızı böldürmeyiz, biz vatanımızı parçalatmayız. Hangi renkten olursak olalım, hangi kültürden olursak olalım, mezhebimiz ne olursak olalım, cinsiyetimiz ne olursa olsun hiçbir şey fark etmez" şeklinde konuştu.

Program, yapılan konuşmaların ardından Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Korosu tarafından hazırlanan müzik dinletisi ile devam etti.