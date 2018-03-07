Muş Eski Müftüsü Şeker’den Başkan Asya’ya ziyaret

Muş Eski Müftüsü Dursun Ali Şeker, Belediye Başkanı Feyat Asya’yı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Feyat Asya, 2008-2010 yılları arasında Muş İl Müftülüğü görevini yürüten Dursun Ali Şeker’i makamında ağırladı. Başkan Asya’nın daveti üzerine Muş’a gelen Şeker, Muş Belediyesi Kadın Meclisi tarafından Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (MUŞ TSO) konferans salonunda gerçekleştirilecek etkinlikte kadınlara hitap edecek. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, “Belediye başkanlığından önce İl Müftülüğü’nde görevli iken değerli hocamızla beraber çalışma fırsatımız oldu. 2 yılı aşkın bir süre Muş’ta görev yapan hocamızın tecrübelerinden ve engin bilgisinden istifade ettik. Bugün kendisini tekrar ilimizde ağırlamaktan onur duydum. Kendisini, kadın meclisimiz tarafından düzenlenecek olan etkinlikte bayan vatandaşlarımıza konferans vermek üzere davet ettik. Bizleri kırmayarak davetimize icabet eden kıymetli hocamıza şükranlarımı sunarım. Bu vesile ile yarın saat 15.00’te Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının konferans salonunda düzenleyeceğimiz ve Dursun Ali Şeker Hocamızın konuşmacı olarak katılacağı programa tüm bayan hemşehrilerimizi davet ediyorum. Bir kez daha hocamıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Muş Eski Müftüsü Dursun Ali Şeker de, misafirperverliğinden dolayı Başkan Asya’ya teşekkür ederek, Kur’an ve Sünnete Göre Mü’minlerin 101 Vasfı isimli kitabı hediye edip, çalışmalarında kolaylıklar diledi.