Muhtar adaylarından Başkan Özen’e ziyaret

Muş’un Hasköy Belediye Meclisi kararı ile yeni kurulan 6 mahalleye aday olan muhtar adayları, Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen’i ziyaret etti.

Hasköy’de yeni kurulan Zafer, Vatan, Hürriyet, 15 Temmuz, İstiklal ve Bahçelievler mahallesi muhtar adaylığı için ter döken muhtar adayları, Başkan Özen’i makamında ziyaret etti. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özen, ilçedeki mahalle sayısının 3’ten 9’a yükseldiğini söyledi. Hasköy ilçesinin gün geçtikçe daha yaşanabilir bir ilçe olduğuna vurgu yapan Başkan Özen, "Hasköy ilçemiz her zaman olduğu gibi yeniden birlik ve beraberlik içerisinde bir seçime gidiyor. Bugünde muhtar adaylarımızın tamamı bizleri ziyarete geldi. Kamu görevi üslenerek yeni kurulan 6 mahallemiz için adaylıklarını açıklayan çok kıymetli muhtarlarıma bu yarışta başarılar diliyorum. Bugün burada bir kez daha birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına, Hasköy’e ne katabileceğimiz adına bir toplantı gerçekleştirdik. Biz inanıyoruz ki göreve hangi muhtar adayımız gelse aynı çalışma azmi ile vatandaşlarımıza hizmet edecektir, bundan hiçbir şüphemiz yoktur. Yeni kurulan mahallerimizde görev alacak olan muhtarlarımız sayesinde vatandaşlarımızın talep ve sorunları kendileri tarafından daha yakından takip edilecektir. İlçemiz her geçen gün büyüyor ve güzelleşiyor. Bu kapsamda yerleşim alanlarımızda bir büyüme söz konusu ve seçmen sayımızda her geçen gün artış gösteriyor" dedi.

Ziyaret, Hasköy Belediyesi önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.