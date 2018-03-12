Malazgirt’te İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Muş’un Malazgirt ilçesinde, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Malazgirt Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Yeşim Süngü, 12 Mart İstiklal Marşının kabulünün 97. yılında büyük şair Mehmet Akif Ersoy’u minnet ve rahmetle andıklarını söyledi. Süngü, “İstiklal Marşımızın 48 saatte yazıldığı söyleniyor. İşte bunu anlamamız lazım. Nasıl bir ruh vardır ki, bu şiiri yazdı. Biz önce bu ruhu kavrayacağız. Mehmet Akif Ersoy’un yaşadığı dönemi anlayacağız. Osmanlıların son dönemlerini, Balkan, Trablus ve Birinci Dünya Savaşını gördü. Bir devletin yavaş yavaş parçalandığını ve İstiklal savaşını gördü. Bu ruhu içinden gelerek yaşadı. Yoksa böyle bir destansı bir şiiri ortaya çıkarması mümkün müydü?” dedi.

Öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterisinin sunulması ve şiirlerin okunması ile devam eden programda daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Sezer, Garnizon Komutanı Personel Teğmen Osman Ateş, Jandarma Komutanı Teğmen Özgür Cengiz, Emniyet Müdürü Uğur İhsan Azap, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, STK’lar, siyasi parti başkanları, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.