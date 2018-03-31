Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114930
ALTIN
168.631
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5508
EURO
4.8717

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç, köy ziyaretlerine devam ediyor

Muş’un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, beraberindekiler ile birlikte köylerde çiftçilikle uğraşan vatandaşları ziyaret ederek bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç,...

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç, köy ziyaretlerine devam ediyor

Muş’un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, beraberindekiler ile birlikte köylerde çiftçilikle uğraşan vatandaşları ziyaret ederek bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç,...

31 Mart 2018 Cumartesi 17:34
Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç, köy ziyaretlerine devam ediyor

Muş’un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, beraberindekiler ile birlikte köylerde çiftçilikle uğraşan vatandaşları ziyaret ederek bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, eşliğinde yapılan ziyaretlere, ziraat odası mühendisleri ve çalışanları katılıyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylüleri her fırsatta ziyaret eden Başkan Kılıç, bu kez de Aradere, Güleç, Muratkolu ve Aliyar köylerine giderek muhtar ve köy halkıyla bir araya geldi. Malazgirt Ziraat Odası olarak her daim çiftçilerinin yanlarında olduklarını belirten Kılıç, “Bizler her daim üretenin ve üreticinin yanındayız. Yapmış olduğumuz ziyaretlerde hem çiftçimizin sorunlarını gidermeye çalışıyoruz, hem de zirai ilaçlama ve bitki koruma hakkında bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Danışmalarımız ve ziraat mühendisimiz ile birlikte Kartevin Dağı bölgesinde bulunan bütün köylerini ve bu köylerde bulunan bütün çiftçilerimizi bilgilendirdik. Bu ziyaretlerimiz ilçemizdeki 74 köyü gezdikten sonra bitecek. Şimdiye kadar yaklaşık 50 köyümüzü gezdik. Köy gezilerimiz önümüzdeki günlerde de devam edecek “dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Kudüs Davamız ve Nureddin Zengi" konferansı verildi
"Kudüs Davamız ve Nureddin Zengi" konferansı verildi
Başkan Asya, Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulunu ziyaret etti
Başkan Asya, Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulunu ziyaret etti
Beşir Derneği, ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor
Beşir Derneği, ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim