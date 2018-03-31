"Kudüs Davamız ve Nureddin Zengi" konferansı verildi

Muş’ta Şair Ali Emre tarafından kadınlara yönelik olarak ’Kudüs Davamız ve Nureddin Zengi’ konulu konferans verildi.

Muş Belediyesi tarafından Muratpaşa Bilgi Evi’nde organize edilen konferansa Şair Ali Emre konuşmacı olarak katıldı. Burada kadınlara hitap eden Ali Emre, Türkiye’nin dünyadaki siyasi konumuna değinerek, Türkiye’nin bölgesel bir güç olduğunu ve uluslararası konularda söz sahibi olduğunu söyledi. Dünyadaki tüm Müslümanların gözünü, ağzını, kulağını Türkiye’ye açtığını kaydeden Emre, "30- 40 yıl önce kendini küçümseyen bir halkın çocukları bugün yeryüzünde en azından 60-70 ülke de kendilerine dua edilen bir ülkeye dönüştürdüler. Arkanda bir tek biz varız. Bir milyona yakın mülteci var öldürüyorlar katlediyorlar, el uzatan tek ülke Türkiye’dir. Kudüs 70-80 yılı aşkın bir süredir işgal altında. Kudüs’ü yerden bir ekmek parçasını kaldırır gibi fethetti Hazret-i Ömer merhametli olduğu kadar cesur ve adaletliydi. Nureddin Zengi ve Selahaddin Eyyubi de öyleydi" ifadelerini kullandı.

Bilgi Evleri koordinatörü Yöneticisi Zeynep Kartal ise bilgi evi olarak halkı yazarlarla buluşturma projesi kapsamında çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Bu ayki yazar konuğun Ali Emre olduğunu ifade eden Kartal, "Önümüzdeki aylarda farklı yazarlarla buluşma programımız devam edecektir. Bu kültür etkinliğine çok önem veriyoruz. Halkımızda bu anlamda bizi destekliyor. Özellikle kadınlar tarafından yoğun bir ilgi var. Biz bu programlarımızda tüm halkı hedefliyoruz ancak daha çok kadınlarımızın ilgisini görüyoruz. Çünkü bu alan şimdiye kadar boş bırakılmıştır. Boş bırakılmış alanı yapacağımız çeşitli etkinliklerle dolduruyoruz. Bu anlamda ilk olmasına rağmen çok büyük bir katılım oldu. Çünkü kadınlarımızın bu tür sosyal etkinliklere ihtiyacı vardır. Bizde Muş’ta bunu çok hızlı doldurmaya çalışıyoruz. Bu sosyal etkinliklerin içinde eğitim öğretimde var. Zaman bizim için bir nimet. Belediyenin bize verdiği imkanlar bizim için bir nimettir" dedi.