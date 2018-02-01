Kız futbolculardan Mehmetçiğe asker selamı

Muş’ta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Kızlar 17 yaş kategorisinde mücadele eden kadın futbol takımı oyuncuları, Afrin bölgesinde başlatılan ’Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere destek amacıyla "Kalbimizle, dualarımızla Mehmetçiğin yanındayız" pankartıyla maça çıktı.

Muş’ta TFF Genç Kızlar 17 yaş kategorisinde mücadele eden Alparslan Spor ve Yağmur Spor kulübü futbolcuları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesindeki PKK, PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan operasyonda görevli Mehmetçikler için dua etti. Türk bayrakları ve "Kalbimizle, dualarımızla Mehmetçiğin yanındayız" pankartıyla sahaya çıkan futbolcular, Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Maç seremonisinde duyarlı davranışları için futbolculara teşekkür eden maçın orta hakemi Cengiz Sur, "Şu an biz buradayız, ama kalbimizi, gönlümüz Afrin’de, dualarımız onlarla. Oradaki Mehmetçiklerimizin canı gönülden Allah yardımcıları olsun diyorum. Onlar olmazsa biz burada ne maça çıkabiliriz ne de yaşayabiliriz. Bayrağımızı onlar orada dalgalandırıyor. O bizim için büyük bir şeref, büyük bir gurur. Biz oradaki askerlerimize, Mehmetçiklerimize Allah’tan yardım diliyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gerekirse oraya gider silah altına da gireriz, mücadele ederiz. Bizler burada çalışan öğretmenleriz, hakemleriz, kalemlerimizi ve bayraklarımızı bırakıp gider orada gerekirse bizde savaşırız. Ama şu an Mehmetçiğimizin böyle bir ihtiyacı yok. Biz dünyanın ilk 20’sine giren süper güçlerinden biriyiz. Gerek duyulduğu zaman Çanakkale’ye nasıl gittiysek yine gideriz. Eğer ki göklerde bayrağımız dalgalanmıyorsa, bizim burada olmamız bir anlam ifade etmez. Yarın ve yarınlarımızdaki çocuklarımızı düşünüyoruz, onlar için biz buradayız. Askerlerimiz de bizim çocuklarımız için orada mücadele ediyorlar" dedi.

Futbolculardan Mukaddes Güleç de, ’Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere dua ederek maça çıktıklarını ifade ederek, "Rabim onların hepsini korusun inşallah. Kalbimiz, gönlümüz hep onlarla beraber. Allah onların yardımcısı olsun, her zaman onlara dua ediyoruz" diye konuştu.

Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Kemal Türkan ise, iki takımın da Afrin’de mücadele eden Mehmetçikler için dua ettiğini söyledi. Türkiye’de Mehmetçiğe destek amacıyla pankartla maçlara çıkıldığını hatırlatan Türkan, "Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanımız Ali Düşmez’e teşekkür ediyorum, bu kampanyayı başlattığı için. Kampanyayla Türkiye’deki bütün spor camiasının Mehmetçiklerimizle birlikte olduğunu, onlarla beraber gerekirse savaşa gideceklerini ispatlamış oldular. Biz de vatan, millet, bayrak sevdası yolunda gençlerimizle, spor camiamızla burada spor yaptırıyoruz. Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor, ama Türkiye’deki bütün spor camiası Mehmetçiğin arkasında. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

90 dakikası golsüz berabere biten maçı penaltılarda Yağmur Spor 3-2 kazandı.