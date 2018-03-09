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Kaymakam Özkan, muhtarların rozetini taktı

Muş’un Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, ilçede yeni kurulan 6 mahalle için seçilen muhtarların rozetlerini takdim etti.Hasköy Belediye Başkanlığının meclis kararı ile yeni kurulan Zafer, Vatan, Hürriyet, 15 Temmuz, İstiklal ve Bahçelievler...

Kaymakam Özkan, muhtarların rozetini taktı

Muş’un Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, ilçede yeni kurulan 6 mahalle için seçilen muhtarların rozetlerini takdim etti.Hasköy Belediye Başkanlığının meclis kararı ile yeni kurulan Zafer, Vatan, Hürriyet, 15 Temmuz, İstiklal ve Bahçelievler...

09 Mart 2018 Cuma 13:55
Kaymakam Özkan, muhtarların rozetini taktı

Muş’un Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, ilçede yeni kurulan 6 mahalle için seçilen muhtarların rozetlerini takdim etti.

Hasköy Belediye Başkanlığının meclis kararı ile yeni kurulan Zafer, Vatan, Hürriyet, 15 Temmuz, İstiklal ve Bahçelievler mahallelerine seçilen muhtarlar, Kaymakam Ahmet Özkan’ı makamında ziyaret etti. Mazbatalarını alan muhtarları makamında kabul eden Kaymakam Özkan, muhtarların rozetlerini tek tek takdim ederek, onlara yeni görevlerinde başarı diledi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Özkan, ziyaretin kendisini son derece mutlu ettiğini ifade ederek, muhtarların hizmet noktasında ellerinden gelenin en iyisini yapacağına inandığını söyledi. Muhtarların her zaman vatandaşın hizmetinde olacağını ifade eden Özkan, "Geçtiğimiz günlerde yeni kurulan 6 mahallemiz için muhtarlık seçimi yapıldı. Muhtar adayları arasından bu değerli kardeşlerimiz, vatandaşlarımızı tarafından mahallelerine muhtar seçildiler. İlçemizdeki mahalle sayımız 3 iken yeni kurulan 6 mahalle ile bu sayı 9’a ulaşmıştır. Bugünde burada yeni muhtarlarımızla tanışma ve kaynaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onlarda mahallelerine hizmet etmek için birbirleri ile yarışıyor olacaklar. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm üretip, bizlerle paylaşacaklar. Biz de vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek için çalışmalar yapacağız. Muhtarlarımıza görevlerinde başarılar dilerim" dedi.
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