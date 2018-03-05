Hasköy’de "Gençlerle El Ele Geleceğe" projesi

Muş’un Hasköy ilçesinde Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında Hasköy Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen ve koordinatörlüğü Said Nursi İmam Hatip Ortaokulu tarafından yapılan "Gençlerle El Ele Geleceğe" projesi hayata geçirildi.

Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülmekte olan ve Hasköy Kaymakamlığı, Hasköy Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklığı kapsamında hayata geçirilen "Gençlerle El Ele Geleceğe" SODES projesinin kurs kayıtlarına başladı. Proje hakkında gazetecilere bilgi veren proje koordinatörü Yakup Atış, proje kapsamında Gençlik Merkezi ve Çocuk Merkezi çalışmalarına mayıs ayında başlanacağını söyledi. Projenin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Atış, "Projemiz gençlerin, kadınların, çocukların ve tüm ilçe halkının sosyal ve kültürel hayatını canlandırmayı, ilçede yaşayan engelli vatandaşlar ile köyden gelen ve risk altında bulunan öğrencilerin sosyokültürel becerilerini geliştirmeyi ve ilçenin kalkınabilmesine katkı sağlayacak sosyal ve kültürel bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlamaktadır. İlçemizde madde bağımlısı bireyler gün geçtikçe çoğalmaktadır. Madde kullanma yaşı çok küçük yaşlara düşmektedir. Bu kapsamda oluşturacağımız gençlik merkezinde çocukların oynayacağı bir alan oluşturulacak, okuma köşesi yapılacak. Oluşturacağımız kurs merkezlerinde 200 kursiyere spor kategorisinde futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve satranç kursu, 80 kursiyere müzik kategorisinde bağlama ve gitar kursları, 40 öğrenciye resim ve ebru kursu, 40 kursiyere geleneksel Türk sanatları kursu verilecektir. Hedef kitlemiz 3 bin 280 kişidir. Tamamlayıcı etkinlik olarak sinema, tiyatro, müze gezileri, panel, sempozyum, konferans faaliyetleri düzenlenecektir. Projemizin süresi 12 aydır. Gerçekleştireceğimiz kurslar ve faaliyetlerle gençlerimizi, engellilerimizi, köyden gelen dezavantajlı çocukları, risk altında bulunan gençlerimizi topluma kazandırıp başarılı olanlara ödüller verilecektir" dedi.