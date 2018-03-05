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Gençler sıra gecesinde eğlendi

Muş’ta sosyal medya hesabı üzerinde kurulan ve çok sayıda Muşluya ulaşan ‘Muş Şivesi Grubu’, gençlere yönelik sıra gecesi etkinliği düzenledi.Muş’ta bir yılı aşkın süredir sosyal medya üzerinde kurulup, çok sayıda Muşlu vatandaşa...

Gençler sıra gecesinde eğlendi

Muş’ta sosyal medya hesabı üzerinde kurulan ve çok sayıda Muşluya ulaşan ‘Muş Şivesi Grubu’, gençlere yönelik sıra gecesi etkinliği düzenledi.Muş’ta bir yılı aşkın süredir sosyal medya üzerinde kurulup, çok sayıda Muşlu vatandaşa...

05 Mart 2018 Pazartesi 14:12
Gençler sıra gecesinde eğlendi

Muş’ta sosyal medya hesabı üzerinde kurulan ve çok sayıda Muşluya ulaşan ‘Muş Şivesi Grubu’, gençlere yönelik sıra gecesi etkinliği düzenledi.

Muş’ta bir yılı aşkın süredir sosyal medya üzerinde kurulup, çok sayıda Muşlu vatandaşa ulaşmayı başaran Muş Şivesi Grubu, uyuşturucuya karşı mücadeleye dikkat çekmek adına bir etkinlik düzenledi. Sosyal medya üzerinden kurulan ve dernek olma yolunda ilerleyen Muş Şivesi Grubu, gençlere yönelik kentteki bir kahvehanede sıra gecesi etkinliği düzenledi. Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında, farkındalık oluşturmak isteyen Muş Şivesi Grubu, gençleri sıra gecesinde bir araya toplayarak, çiğköfte ikramında bulundu. Muş Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Avcı’nın yanı sıra Muş’un mahalli sanatçılarının da yer aldığı etkinlikte, Muş yöresine ait türküler ve şiirler seslendirildi.

Düzenlenen etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Muş Şivesi Grubu kurucularından Mehmetşah Balkaya, "1-7 Mart tarihileri arasında her yıl düzenli olarak kutlanan Yeşilay Haftası münasebetiyle bizlerde Muş Şivesi Grubu olarak uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda bir farkındalık oluşturmak istedik. Muş’umuzdaki gençlerimizi, düzenlediğimiz sıra gecesinde ağırlayarak, çiğköfte ziyafeti yaşattık. Muş’umuzun mahalli sanatçılarının şarkılar ve şiirler seslendirdiği etkinlik kapsamında, uyuşturucu ile mücadele ve bağımlılık konuları üzerine dikkat çekildi" dedi.
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