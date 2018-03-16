Gençler için tesisler açıldıkça yüzler gülüyor

Muş’ta Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından Sporcu Eğitim Merkezi olarak planlanan prefabrik kayak evinin açılışı törenle yapıldı.

Güzeltepe Kayak Merkezinde düzenlenen açılış törenine Muş Valisi Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Feyat Asya, Garnizon Komutanı Cem Karoğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Mehmet Yarar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş ve sporcular ile davetliler katıldı. Saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Mehmet Yarar, dağlar gençlendiği zaman, akıllara bazen kötü şeylerin geldiğini ifade ederek, "Dağlar gençlendiği zaman, aklımıza bazen kötü şeyler geliyor, dağlara çıkan gençler geliyor. Biz bunlara üzülüyoruz. Ama biz dağlarımıza gençlerimizi vatanına, milletine hizmet eden, güzel spor yapan ve inşallah madalyalar getiren, ülkesinin bayrağını göklere diken gençler olmasını arzu ediyoruz. Onun için bu merkezlerin emniyetinin tekrardan altını çizmek istiyorum. Federasyon olarak iyi bir yolda, Allah’a şükür ilerliyoruz. Ama şunu da ifade edeyim; federasyon olarak alacağımız çok yol var" dedi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da, burada karasal usullerle kaydıklarını hatırlatarak, "Leğen parçaları ile kaydık ve daha sonra devletimizin imkanları büyüdükçe kocaman tesisler, üniversitenin yanında bulunan kayak merkezi ve inşallah sosyal tesislerin kurulması ile artık insanların dağa gitmesinin bir tek sebebi olmalı; bu ülkenin bayrağını daha da yükseğe çıkarmak üzere olmalıdır. Kurtik Kayak Merkezi talebimiz vardı, çalışmamız vardı. Bunun üzerine üniversitemiz ve bu işle ilgili sporcu arkadaşlarımızla birlikte belli bir konsensüs oluşturduk. Bundan sonra devlet büyüklerimize, özellikle Cumhurbaşkanımızın 26 Ağustos’ta Muş’a gelmesiyle bu anlamda talebimizi çok daha yüksek sesle duyuracağız" ifadelerini kullandı.

Muş Valisi Aziz Yıldırım ise, Türkiye Kayak Federasyonu Genel Başkanı Erol Bey ile bir tesis açacaklarını belirterek, “Çok teşekkür ediyoruz kendilerine, böyle bir tesisin ilk açılışını ilimizde lütfettiler. Bizlerde elimizden geldiği kadar gayret göstermek suretiyle altyapısını hazırladık. Heyecanla beklerken bu sene inşallah burada arkadaşlarımız donanımlarını hazırlayacaklar, malzemelerini burada koruyacaklar ve sonrasında da kayak yapacaklar. Belki bizde öğreniriz diye düşünmüştük. Ama bu yıl olmadı, inşallah bir daha ki yıl" diye konuştu.

Program, açılış kurdelesinin kesilmesi ve tesisin gezilmesi ile sona erdi.